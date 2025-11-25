据外媒援引AI Singapore（AISG）发布的信息，新加坡国家人工智能计划最新版本的“Sea-Lion”大语言模型已停止采用Meta模型体系，改为基于阿里云的通义千问Qwen架构构建。最新版本Qwen-Sea-Lion-v4由阿里云提供技术支持，并依托Qwen3-32B基础模型完成训练。

在基础信息方面，Qwen3覆盖119种语言与方言，总训练数据量达36万亿词元，是通义千问系列的最新一代。阿里云指出，Qwen3-32B在本次合作中额外接受超过1000亿个东南亚语言词元训练，以增强区域语言理解能力，同时也为模型的“高级后训练阶段”提供技术支撑。AISG贡献了开源区域性数据集，并承担本地语言任务的数据整理与评估。

根据公开评估结果，Qwen-Sea-Lion-v4目前在参数规模低于2000亿的开源模型中排名“东南亚语言模型综合评估排行榜”（South-east Asian Holistic Evaluation of Language Models）首位。该模型已在AI Singapore官网及Hugging Face平台提供下载。

资料提到，新加坡于2023年12月启动总额7000万新元（约合3.81亿元人民币）的国家级多模态大模型计划，由新加坡国家研究基金会（NRF）提供资金并获资讯通信媒体发展局（IMDA）支持。