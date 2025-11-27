马来西亚统计局近期发布的一份报告显示，2025年前三季度，该国电商收入达到9375亿林吉特，同比增长1.9%。其中，第二季度规模为3138亿林吉特，为目前最高季度水平。

报告也进一步指出，过去的一年内，马来西亚ICT（信息和通信技术）及电商相关活动的经济规模继续扩大。在此期间，两者合计占经济总量的23.4%，对应4513亿林吉特，相比2023年的4293亿林吉特有所提升。

报告称，这种提升主要来自于ICT行业增加值的提高，其规模已达到2687亿林吉特。据悉，这一数字由ICT制造业（38.5%）、ICT服务业（40.1%）、ICT贸易（15.4%）以及内容和媒体（6%）细分领域具体构成。

此外，声明也提供了一些23年的数据作为马来西亚数字行业发展轨迹的参照。

在企业层面，2023年，马来西亚企业电商收入达到1.18万亿林吉特，其中制造业为5873亿林吉特，服务业为5830亿林吉特。

再把目光转移到交易结构层面，B2B仍然是电商收入的主要来源。这一时期内，B2B相关收入为8171亿林吉特、B2C为3366亿林吉特、B2G为304亿林吉特。

按地域划分，马来西亚国内电商收入达到1.05万亿林吉特，国际电商收入为1311亿林吉特。同期电商支出总额达到5714亿林吉特，其中B2B占据大部分规模，而B2C与B2G支出则随着电子采购与电子支付工具的普及有所增加。

在电商平台方面，79.1%企业会使用社交媒体、57.2%通过自有网站、43.8%使用电商平台。同时，企业的电脑使用率达到96.6%，互联网接入率达到94%，这些使得线上经营成为企业的基本配置。

在家庭与个人层面，ICT使用的普及度也维持在较高水平。数据显示，家庭在手机、电视和广播方面的接入率接近100%，互联网使用率达到96.8%，电脑使用率为92.2%。个人维度中，手机持有率为98.3%，互联网使用率为98%，社交网络与数字内容下载是最常见的线上活动类型。

而作为这一普及趋势的延续，回到今年，马来西亚的通信基础设施覆盖水平也在持续扩展。数据称，今年，马来西亚固定与移动宽带订阅数量达到4920万，4G网络覆盖率为98.8%，5G覆盖率为82.4%。这一网络条件的改善，与企业、家庭和个人的使用数据形成对应。

展望未来，报告总结道，在电商、ICT、统计基础设施等方面的不断完善发展下，“马来西亚正在经历数字化转型的巨大飞跃”。未来，随着大规模数据中心、AI、自动化技术、物联网、云服务、网络安全等领域的发展，该国的数字生态有望得到进一步巩固，使其在全球数字经济版图中成为“创新、包容、具有竞争力的区域数据和技术中心”。