动点出海获悉，菲律宾金融科技初创公司Higala已完成总规模400万美元的种子轮融资。

据介绍，本轮融资由Talino Venture Studios、Chemonics International、Kadan Capital、Tenco Capital及1982 Ventures共同出资。值得一提的是，Higala表示，其种子轮原定融资目标为280万美元，但这一数额随着“市场及投资者投资的关注提升”而扩展至400万美元。

根据声明，本次资金将用于推动Higala在农村银行及其他小型金融机构的数字化能力建设，并加速其开放支付平台SynerFi在普惠金融场景中的应用，尤其是在帮助机构更便捷地接入菲律宾即时转账网络InstaPay方面。

Higala是一家专注于为社区级金融机构提供数字基础设施的金融科技公司，服务对象包括农村银行及微型金融机构，主要协助其在支付、账户管理与后台运营等环节完成数字化升级，以改善欠发达地区的金融服务触及门槛。

SynerFi是Higala推出的开放支付平台，重点在于为中小金融机构提供进入全国支付体系所需的技术能力。目前，已有多家农村银行借由SynerFi接入相关服务。

在未来规划方面，Higala透露，将继续扩大SynerFi的合作范围，并与更多农村银行及微型金融机构开展数字化项目，以进一步提升这些机构的普惠能力。