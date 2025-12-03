印度政府试图缓解外界对其强制在手机上预装一款网络安全应用程序可能侵犯隐私或用于监控的担忧，强调用户可自行卸载该软件。

11 月 28 日，印度通信部发布指令，要求手机制造商和进口商在设备中预装名为“Sanchar Saathi”的应用程序，旨在遏制网络诈骗。该指令要求企业确保该应用易于访问，并且“其功能不得被禁用或限制”。

印度通信部长乔蒂拉迪亚·辛迪亚（Jyotiraditya Scindia）周二在通信部于 X 上发布的声明中表示：“如果你不想要 Sanchar Saathi，可以删除它。这是可选的。”

此项强制安装令此前引发强烈争议。反对党国大党领袖马利卡琼·卡尔格（Mallikarjun Kharge）周二在 X 上发文称，此举将导致“窥探、监视、扫描和偷窥”，并形容其“近乎独裁”。

不愿具名的印度政府官员表示，该应用程序的设计初衷在于帮助用户防范诈骗、阻止被盗手机被重新使用，以及验证移动连接的真实性。他们指出，该应用可访问通话记录和短信等手机数据，并会向用户请求使用摄像头及其他功能的权限，但从未获取麦克风、位置信息、蓝牙或操作系统层面的访问权限。

在全球人口最多的国家推行任何电信相关强制措施都事关重大。苹果和谷歌母公司 Alphabet 对其移动生态系统实施严格管控，通常抵制外部势力干预其平台，理由是必须通过严格监管来保障产品质量和用户隐私。

据此前消息，苹果正考虑正式抵制这一举措。

数据显示，苹果上一财年在印度的年销售额创下近 90 亿美元的历史新高，反映出随着该公司在当地零售布局加速，消费者对其旗舰设备的需求持续增长。

印度政府为该强制令辩护称，自该应用推出以来，已记录 1400 万次下载，并成功追踪到 260 万部丢失或被盗的手机。

辛迪亚强调，该应用并非用于监控，而是保障公民安全的工具。他在周二的声明中表示：“Sanchar Saathi 是自愿、透明的，其唯一目的是保护印度移动用户并提升国家网络安全水平。用户可随时自由启用或卸载该应用，在确保安全的同时绝不牺牲隐私。”