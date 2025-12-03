人人都想在晴天开着敞篷车“遛弯”。但你有没有想过，为什么这些能让你与大自然零距离接触的车，却不能在下雨之前自动关车顶，保护你免受雨水侵染呢。好像有人在往这方面努力了。

不久前我看到一则新闻，讲的就和这件事有关。说的是奔驰在德国公布了一项专利，通过“聆听”机制，让敞篷车在必要时自动关闭车顶。

在名为《基于雷暴预测的车顶和车窗关闭系统》（Covering and Window Closing by Thunderstorm Prediction）的专利中，奔驰工程师着眼于解决敞篷车进水这个由来已久的难题。他们采用了一种高度复杂的技术——说是复杂，其实基本原理却出奇的简单：奔驰在车外安装了一个麦克风，麦克风会将捕捉到的噪声信号发送到车内控制器。控制器随后判断是否下雨，并关闭车顶和车窗。

那如何通过声音判断是否要下暴雨了呢？奔驰在专利中专注于雷声探测。我们知道雷声并非下雨的唯一征兆，但我们同时也清楚，如果出现雷声，大概率是要下雨了。奔驰表示，目前大多数新车都配备了外部麦克风，可以利用同样的音频信号来探测雷声，从而降低成本和复杂性。

该专利描述了如何通过测量雷声回响和探测闪电来确定雷暴（以及降雨）的实际距离。关键在于通过计算闪电和雷声之间的时间间隔来估算距离。就像小学的科学课教的那般，人会先看见闪电再听见雷声。

专利还介绍了如何使用多个麦克风来三角定位雷声位置。它还建议使用另一个传感器来测量风速和风向，以确定风暴是否正在靠近。显然，风暴越近，降雨的可能性就越大。

这需要通过多种途径进行大量探测。显然，奔驰公司内部有人非常讨厌敞篷车在雨天开篷，因此他们下了狠心要彻底解决这个问题。

但我个人觉得有点讽刺的是，这项专利并不是直接通过某种传感器来检测当下有没有实际降雨。这也再次印证了这项技术应用的复杂性。想一下，某场雨没有雷声或风暴前兆，是一场“静悄悄”的阵雨，那这个系统根本无法正常启动，车内人员依旧会面临被淋湿甚至被雷击的风险。

换句话说，要是实现这个功能如此轻而易取的话，奔驰现在也不会大费功夫整一出。他们还必须得确定雷声的来源和方向。要不然如果突然下起了雨，车顶仍然保持打开状态，那你的 Nappa 真皮座椅只能遭殃了。

这的确是一个有趣的想法，但这项专利要么需要扩展，要么需要与一项更具体的专利相结合，才能真正投入量产。其实早期有通过“雨滴传感器”检测雨水并触发自动关闭车窗、车顶等的专利。

看看实际情况就知道了，厂商现在不选择安装自动关顶装置，主要是技术还是较为复杂、可靠性不高，以及成本、用户体验、安全、法律责任方面的考量——自动移动车顶／车窗可能带来夹人、结构安全、机械故障等风险。

有人可能会站出来说，用 AI 结合天气预报等数据，不就能成？我想说的是，在人类不能确保 AI 百分百靠谱的当下，你确定要用它来决定你今天是否被雨淋湿或者被雷劈？

怎么，要是我就想开篷淋雨呢（据说达到一定速度雨滴不会落在人身上），我就是想让真皮内饰被雨淋一阵呢？所以我认为这个专利若真正量产实行，还需要人工／系统与用户互动设计，比如加入“是否允许自动关闭”“延迟关闭”“提醒用户”等机制，让用户有多样选择。

在奔驰工程师努力完善这项新技术的同时，我想提出一个更容易实现的方案：让车主使用车内实体按钮或遥控钥匙（不在车内但预计要下雨的情况……很少遇到就是了）来关闭车顶，这样更直觉、更有效率，最重要的是更保险。

正好动点科技有同事拥有过某款敞篷跑车，我问他自动关顶是否为刚需功能，他的答案是否定的。他说在路上遇到开始下雨状况时，还是手动关顶更稳妥，而且”如果已经在下暴雨了，根本不会开出去。“

好在敞篷车在一众汽车中的占比非常小，要我说，这个专利一直停留在理论阶段也无妨。

最后温馨提醒各位敞篷车车主，看天（气预报）再出门，真要是遇到阴雨天，就换辆车或者干脆就别开了，在家二刷《怪奇物语》第五季吧。

不管怎么说，感谢老天这还只是个专利，不然奔驰又要让你掏钱订阅了。