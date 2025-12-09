动点出海获悉，菲律宾电商解决方案提供商Etaily日前宣布获得了新一轮战略融资。

据悉，本轮融资由日本三井住友银行（SMBC）通过其SMBC Asia Rising基金领投。Kaya Founders、Gokongwei Group旗下的JGDEV以及多家亚洲家族办公室参与了本轮投资。截至目前，Etaily的累计融资总额已超过2400万美元。

Etaily表示，本轮资金将用于加速公司在马来西亚、新加坡及其他东南亚市场的扩张，并计划利用新资金进一步深化在社交电商和直播带货领域的布局。

Etaily成立于2020年，总部位于马尼拉，定位为端到端的电商运营服务商。具体而言，Etaily会主要作为后端运营商和营销引擎，帮助品牌管理在Shopee、Lazada、TikTok Shop等平台以及品牌独立站的业务，涵盖运营、营销及品牌建设等环节。

市场表现方面，目前，Etaily服务的客户涵盖Levi’s、Skechers、Abbott和L’Oréal等80多个消费品牌。除代运营业务外，Etaily还开发了自有消费品牌，包括宠物食品品牌Floof Pets和健康补充剂品牌Nutrie。

此外，据公司透露，自2020年成立以来，Etaily已处理超过4000万份订单，公司总销售额同比实现翻倍。