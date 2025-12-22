科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.12.15-2025.12.21）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

本期推荐内容看点包括：Momenta获Grab战略投资，拟在东南亚探索L4级方案落地；VinFast宣布在印尼投资10亿美元，首座工厂已正式投产；马来西亚监管双管齐下，既要求大型社媒平台强制持牌，又规定上市公司须通过指定平台披露ESG数据；印尼巨头GoTo完成换帅，运营老将Hans Patuwo接任CEO；此外，研报指出AI热潮正拉动东盟电子出口，但也警告大马科技业因产业错位面临复苏风险。

初创公司方面，本周记录了海事电气化公司Pyxis、工业AI与半导体方案商Galatek、光伏深科技公司Quantified Energy的融资动向，涉及金额在600万至3000万美元之间。

投资机构方面，January Capital旗下增长信贷基金完成超1.3亿美元最终关账。

以上。话不多说，让我们进入本期正题。

10亿美元

越南车企VinFast宣布，将在印尼长期投资超过10亿美元，以建立其全球电动车生产网络。

动向

Momenta获Grab战略投资，双方将在东南亚合作部署自动驾驶：据悉，Momenta与东南亚出行平台Grab宣布达成战略合作，Grab同时也对Momenta进行了战略投资。双方计划将Momenta的“L2+L4”双线并行战略（即量产辅助驾驶与自动驾驶出租车）引入东南亚市场，重点探索基于前装量产的L4级自动驾驶解决方案，以降低车辆改装成本。根据协议，双方将合作把Momenta的自动驾驶车辆接入Grab平台进行运营测试。

大马交易所上市公司须通过CSI平台进行可持续发展披露：马来西亚交易所（Bursa Malaysia）宣布启用“集中式可持续发展情报（CSI）平台”的增强版披露格式，以配合国家可持续发展报告框架（NSRF）及国际IFRS标准。根据修订后的上市条例，主板及ACE市场的上市公司即日起必须通过该平台生成标准化的数据摘要，并将其纳入可持续发展声明中。该平台将免费开放给企业使用，同时取代已停用的旧ESG报告平台，旨在统一并规范市场的可持续发展信息披露。

大马新规：WhatsApp和TikTok等大平台明年起自动纳入监管：马来西亚通讯及多媒体委员会（MCMC）宣布，从2026年1月1日起，凡用户超过800万的互联网及社媒平台（如WhatsApp、TikTok、YouTube等）将被自动视为官方注册的“持牌人”。这一措施旨在通过简化行政程序，直接将科技巨头纳入当地法律框架，强制其承担起保障用户安全（特别是保护儿童）的责任，确保平台合规运营。

VinFast宣布在印尼投资10亿美元：越南车企VinFast宣布将在印尼长期投资超过10亿美元，以建立其全球电动车生产网络。作为该战略的首个里程碑，位于西爪哇省、首期投资超3亿美元的工厂已正式投产。该项目总规划年产能达35万辆，初期将生产右舵版电动车并计划出口。VinFast承诺随着投资推进，将在2026年把零部件本地化率提升至40%，并在当地构建完整的电动车生态系统。

GoTo股东批准Hans Patuwo出任集团CEO：据悉，印尼科技巨头GoTo在股东特别大会上正式通过决议，任命公司资深高管Hans Patuwo接替Patrick Walujo出任集团总裁兼CEO。Hans Patuwo拥有麦肯锡背景，加入公司近八年，此前曾主导GoPay业务及集团运营。

趋势

关于越南电商生态，行业发展没能跟上卖家速度：消费研究机构Milieu Insight近期发布的一份报告显示，受当地年轻群体推动，越南电商卖家的业务规模迅速扩大。调查发现，近三分之一的越南在线卖家目前每月处理超过100份订单，这一比例远高于22%的区域平均水平。

报告：全球AI资本开支热潮助推东盟出口与数据中心扩张：Maybank IB在近日的研报中指出，受全球（尤其是美国）科技巨头大幅增加AI资本开支的推动，东盟预计将在未来两年受益于AI发展热潮。数据显示，美国对电脑及零部件进口的激增显著拉动了越南、泰国和马来西亚的电子产品出口，这三国在2025年前10个月的出口增长均超过25%。与此同时，由于新加坡面临电力与土地限制，数据中心投资正加速流向马来西亚（特别是柔佛州）和泰国，两地的在建及规划产能均大幅上升。尽管新加坡目前在AI支出占GDP比例及经济贡献率上仍居地区首位，但AI相关的制造与基础设施建设正广泛带动东盟主要经济体的增长。

分析称大马科技业的26年复苏面临风险：尽管全球半导体销售预计在2026年因AI和高性能计算需求激增而大幅反弹，但分析机构CGS International和MBSB Research预测马来西亚科技行业的复苏之路仍充满挑战。主要原因在于本地封装测试厂商多集中于模拟芯片、传感器等成熟制程领域，且目前对高增长的AI供应链参与度有限，难以完全同步全球约26%的预期增速。此外，全球汽车市场需求疲软、生产成本上升、疫情期税收优惠到期以及令吉走强等因素将持续压缩企业利润率。尽管美马新协议豁免了部分关税风险，但地缘政治不确定性与产业结构错位使得2026年的复苏前景依然谨慎

初创公司

Pyxis

Pyxis是一家总部位于新加坡的海事电气化初创公司，致力于推动沿海交通向电动模式转型。公司主要开发电动港口船舶及其配套的能源生态系统，并依托其专有的“Electra”管理平台提供实时监控与预测性维护功能，旨在优化船舶运营过程中的燃料与维护成本结构。

商业化方面，公司目前已锁定17份电动船舶订单，并计划于2026年初推出面向私人包租市场的船型Pyxis L。基础设施端，公司现已部署两个充电点，并拟于2026年第一季度增设新的300kW充电设施，以配合新加坡及周边区域港口船舶的转型需求。

公司近期宣布完成1300万新元的首轮关账融资（本轮目标总额1800万新元）。投资方包括Shift4Good、Motion Ventures、商船三井（MOL）及提供债权融资的华侨银行。本轮资金将用于提升电动船舶制造能力、扩建充电网络及推进技术平台研发。

Galatek

Galatek是一家总部位于新加坡的自动化与人工智能初创公司，致力于利用AI技术推动生命科学及半导体制造领域的数字化转型。公司定位为工业基础设施合作伙伴，通过结合全球供应链资源与本地化服务能力，为行业客户提供涵盖智能实验室建设及半导体先进封装在内的综合解决方案。

业务层面，Galatek在生命科学领域推出了Abio软件平台，集成ELN、LIMS及自动化控制功能，支持诊断、药物开发及合成生物学等场景；在半导体领域，公司利用视觉AI与运动控制算法，提供晶圆切割、自动光学检测（AOI）及套刻测量等关键工艺设备。此外，公司采用“全球供应链+本地化服务”模式，在马来西亚和美国设有交付中心，并在欧洲、北美及东南亚建立了本地化支持团队。

公司近期宣布完成约3000万美元的A轮融资。本轮资金将主要用于加速产品研发、强化全球供应链体系，并深化在关键市场的本地化专业能力。目前，Galatek已与新加坡国立大学（NUS）及多家全球制药企业、半导体厂商建立合作关系，旨在推动从技术研发到商业化落地的全流程布局。

Quantified Energy

Quantified Energy (QE)是一家源自NUS的深科技初创公司，专注于可再生能源数据基础设施。公司核心技术结合了专利自主无人机电致发光（EL）绘图与AI分析能力，能够像“X光”一样检测光伏组件内部肉眼不可见的损伤，从而保障太阳能资产在全生命周期内的运营表现与可融资性。

业务进展方面，QE已在亚欧及中东等多地部署应用，累计检测全球超400万块太阳能组件，包括完成一次涵盖超100万块组件的全球最大单体站点检测。此外，公司近期与Generali China Insurance达成合作，旨在共同建立光伏资产风险管理的新标准。

公司近期宣布完成总额600万美元的A轮融资，由Vertex Ventures领投，新引入ADB Ventures及开泰银行旗下Beacon VC。本轮资金将主要用于加速其无人机检测与AI分析技术在大型光伏电站质量管控流程中的集成与应用。

投资机构

January Capital

总部位于新加坡的投资机构January Capital宣布其增长信贷基金（Growth Credit Fund）完成超额募资，承诺资金总额超1.3亿美元。该基金获得了包括日本SBI Holdings、GMO Payment Gateway及德国DEG在内的多方机构支持，主要业务是为亚太区处于成长期的科技公司提供1000万至2000万美元的高级担保贷款。这一模式旨在填补区域内“非稀释性融资”的市场空白（目前此类融资在亚太科技领域占比不足2%），该基金目前已向5家公司完成注资，并计划在2026年第一季度完成另外5笔交易。