动点出海获悉，总部位于新加坡的医疗科技初创公司Zeya Health已宣布完成57.5万美元的Pre-Seed轮融资。

据了解，本轮融资由Antler以及部分战略天使投资人共同参与。针对本轮融资的用途，Zeya Health表示，新资金将支持产品的持续开发，并加速在新加坡及更广泛的亚太地区私立医疗机构中的部署。此外，公司正在积极招聘前沿部署工程师和临床部署专家，以支持产品迭代和商业规模的扩大。

Zeya Health定位为医疗服务提供商的AI原生基础设施构建者，其核心产品是一个能够无缝接入诊所现有电子病历（EMR）系统和WhatsApp等通信渠道的“AI前台”。

据Zeya Health介绍，该系统旨在实现行政工作的全天候自动化，功能涵盖预约提醒、后续跟进、日程重新安排以及患者互动等，从而减轻医疗团队的行政负担。此外，Zeya Health也强调，合作伙伴在产品扫描其现有工作流后，可在48小时内上线，且无需更改现有的登录方式或进行繁琐的手动规则设置。

商业化进展方面，自去年8月以来，Zeya Health在诊所落地数量上录得超过20倍的增长，并保持着月环比2倍的扩张速度。目前，其服务已覆盖物理治疗、初级保健、儿科、外科及医美门诊等多个领域，并计划在今年扩展至更多护理模式和区域市场。

据悉，新加坡医疗服务提供商AcuMed目前正在评估该解决方案，并致力于在多诊所环境中试点Zeya的技术。

作为背景，Zeya Health在新闻稿中指出，到2030年，亚太地区医疗健康市场规模预计将达到约5万亿美元，但同时也面临着患者数量激增与医疗专业人员严重短缺的双重挑战。于此，Zeya Health希望通过构建基础AI层来解决这一运营瓶颈，帮助医疗机构在不增加行政复杂性的前提下实现可持续扩展。