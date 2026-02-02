《终结者 7》迎来全新创作进展，詹姆斯·卡梅隆透露将重新聚焦这部影片的剧本打磨。2019 年《终结者：黑暗命运》票房与口碑表现平平后，这一科幻经典 IP 的未来一直不确定，而卡梅隆在去年官宣，已着手创作系列全新续集。

卡梅隆后续表示，AI 技术的飞速迭代，给他的剧本创作带来了诸多难题，但他此前在接受 Io9 采访时称，自己即将全身心投入《终结者 7》的创作。他说：“我已经攒下了厚厚一沓创作笔记（边说边用手指比出约三英寸的厚度，这是他所有剧本创作的起步方式），记录着全新《终结者》电影的创作思路。我会以编剧的身份，全身心投入到这部作品中。”

照此计划，《终结者 7》有望在明年年初迎来重大创作突破，但卡梅隆也坦言，科技的持续进步依旧让科幻剧本创作充满挑战：“坦白说，这真的很难。如今现实科技的发展已经追上甚至远超科幻作品的想象，我们正活在一个科幻照进现实的世界里，过去只存在于科幻小说和电影中的难题，如今正真实地发生在我们身边。我再也无法像 1984 年创作首部《终结者》时那样精准预判未来，因为我相信没人能预知一两年后的世界会变成什么样。但我至少会提前构思几年后的场景，让自己的创作不被快速更迭的现实淘汰。”

目前外界对这部《终结者》新续集的细节知之甚少，卡梅隆去年 9 月接受《帝国》杂志采访时曾表示，计划为这部新作彻底推翻过往设定、从头创作。他向该媒体透露：“到了该彻底抛弃过去 40 年《终结者》系列所有专属设定的时候了。”

这意味着莎拉·康纳与阿诺德·施瓦辛格饰演的 T-800 终结者，基本确定不会回归新作。卡梅隆解释，舍弃这些系列经典符号后，影片的核心将聚焦身处绝境的普通主角，他们为生存而战，得不到现有权力体系的任何支援，必须绕开体制的束缚，却始终坚守道德底线。他还补充道：“在此基础上，再融入 AI 设定。”

由此可见，《终结者》系列的全新篇章，将和过往所有作品彻底划清界限。这一转变其实并不意外：尽管 2019 年的《黑暗命运》请回琳达·汉密尔顿饰演莎拉·康纳、施瓦辛格回归 T-800，影片最终依旧票房惨败。

对于没看过卡梅隆 1984 年原版《终结者》的年轻观众而言，这些传奇角色早已失去了当年的影响力。而能否让年轻一代重新关注并喜爱《终结者》这个 IP，将直接决定它的长久生命力。

按照计划，卡梅隆将于 2026 年初正式深度投入《终结者 7》的剧本创作，这也意味着新作正式上映仍需漫长等待。即便卡梅隆顺利完成自己满意的剧本，且内容不会因 AI 技术的飞跃而过时，影片最早也要到 2027 年才能开机拍摄，最终上映时间大概率会在 2028 年或更晚。

值得一提的是，卡梅隆基本确定不会担任《终结者 7》的导演。自 1991 年《终结者 2：审判日》后，他就再也没有执导过该系列任何作品，2019 年仅以制片人的身份回归参与《黑暗命运》。据了解，目前新作的导演人选依旧成谜，但卡梅隆的最新表态暗示，关于这部影片的更多消息很快就会公布。