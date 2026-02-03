Waymo 宣布完成 160 亿美元的融资，旨在将其无人驾驶出租车业务拓展至更多美国城市以及部分海外市场。本轮融资由 Dragoneer Investment Group 领投，该公司是一家以投资后期科技公司上市前而闻名的“跨界”投资机构。

Waymo 的两位联席首席执行官在一篇博客文章中表示，他们将利用部分资金购买更多车辆以扩大车队规模，这对于该公司计划在 2026 年至少进军 20 个新城市至关重要。该公司目前在美国六个城市运营着超过 2500 辆无人驾驶出租车。此轮融资后，Waymo 的估值达到 1260 亿美元。

Waymo 的最新一轮融资吸引了包括 Dragoneer、红杉资本和 DST Global 在内的多家新投资者。现有投资者包括 Andreessen Horowitz、阿布扎比主权财富基金穆巴达拉、富达管理研究公司、Perry Creek Capital、银湖资本、老虎环球基金、淡马锡和T. Rowe Price。该公司最近一次融资是在 2024 年，金额为 56 亿美元，当时估值达到 450 亿美元。

尽管他们承诺通过取消司机岗位来降低成本，但自动驾驶网约车的成本仍然极其高昂。除了购置车辆外，公司还必须在每辆车上安装昂贵的传感器和计算机。这些无人驾驶出租车在行驶过程中需要远程操作员的监控。此外，车队管理人员还需在无人驾驶出租车离线时负责电动汽车的充电、清洁和传感器校准。

尽管如此，Waymo 仍然是美国少数几家提供完全无人驾驶付费服务的公司之一。亚马逊旗下的 Zoox 仍在少数几个城市提供免费乘车服务，而特斯拉尚未完全停止在车辆中使用安全监控设备。

Waymo 表示，计划将其无人驾驶出租车推广到包括纽约、伦敦和东京在内的多个知名市场。上周，美国国家公路交通安全管理局对一起 Waymo 车辆在圣莫尼卡撞到一名儿童的事故展开了调查，该事故造成一名儿童轻伤。