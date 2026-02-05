新加坡金融科技协会（SFA）与PwC Singapore在近期发布的报告中指出，去年前九个月，新加坡支付领域融资额超过3.19亿美元，占同期本地金融科技融资总额的44%。

基于这一数字，报告强调，新加坡单一支付赛道的融资规模亦已超过印尼、马来西亚、菲律宾、泰国与越南五国金融科技融资的整体总和。

根据报告数据，新加坡数字支付交易规模在2023年为393.7亿美元，预计到2030年将升至1136.5亿美元。而截至2025年，该国超过98%的成年人持有银行账户，移动钱包用户预计在年底达到320万，高于2020年的150万，对应复合年增长率约16.4%。

在交易额层面，数字钱包在电商与线下POS场景的合计规模预计将从2023年的410亿新元增至2027年的890亿新元，复合年增长率约21.4%。

无现金化趋势在零售端持续推进。数据显示，截至2022年，新加坡零售POS交易中无现金支付占比已达97%。从2014年至2024年，数字钱包在电商支付中的占比由7%提升至39%，在线下POS场景中的占比同期由1%升至29%。

用户行为方面，截至2025年11月的过去一年中，92%的新加坡消费者使用过至少一种数字支付方式。代际结构上，千禧一代数字钱包使用率约为70%，高于婴儿潮一代的39%。Z世代中有68%偏好使用PayNow，约29%同时使用GrabPay。约30%的新加坡消费者已完全依赖手机进行支付，高于全球平均水平。

宏观层面，新加坡数字经济商品交易总额（GMV）预计将从2024年的290亿美元增长至2030年的400亿至650亿美元区间。亚太地区实时支付交易量预计将从2022年的492亿笔增长至2027年的962亿笔。

最后，在监管与技术演进方面，报告指出，新加坡支付体系由金融管理局（MAS）依据2019年《支付服务法》实施监管。随着数字交易规模扩大，欺诈与诈骗风险同步上升，监管机构正联合金融机构与技术服务商推进安全与风险管理措施。

报告提到，嵌入式金融、超级应用、人工智能以及可编程货币等技术，正在成为下一阶段支付体系发展的重要方向。