据彭博社报道，谷歌正加速推进人工智能服务的商业化变现，让消费者在谷歌搜索的 AI 模式及 Gemini 聊天机器人中购物，这是谷歌试图从消费者 AI 使用行为中直接获取收入的关键一步。

谷歌在周三致广告业界的信函中透露，公司正在谷歌搜索 AI 模式中测试全新广告形式，允许零售商及其他广告主在该场景下展示商品。与此同时，用户现已可直接在 Gemini 内选购 Etsy 和 Wayfair 平台的商品。此外，一项名为“Direct Offers”的新功能将支持品牌在 AI 模式中向潜在消费者推送专属折扣。

“我们并非简单地将广告植入搜索的 AI 体验，而是在重新定义广告本身，”谷歌广告与商务副总裁维迪亚·斯里尼瓦森（Vidhya Srinivasan）表示。

随着用户逐渐养成使用 AI 的习惯，科技巨头们正积极探索订阅之外的变现路径。广告与电商业务将成为支撑 AI 基础设施巨额投入的重要资金来源。据预测，2026 年谷歌、亚马逊、Meta 及微软四家公司的资本支出合计将创下 6500 亿美元的历史新高。

行业竞争日趋激烈。OpenAI 近期已在美国市场启动 ChatGPT 广告测试，认为对于那些不会购买高级订阅服务的用户，广告是从他们身上赚钱的最快方式。

今年年初，谷歌开始将 AI 智能体整合至购物流程，并推出了标准化支付与数字身份认证的新方案。该公司已与 Shopify、Target 及沃尔玛等企业达成合作，通过这一协议帮助用户直接在谷歌 AI 产品中完成结账。

斯里尼瓦森称，此举“正在为未来的商业体验奠定基础，届时所有交易都将实现无缝化、智能化”，意指 AI 智能体未来可代表用户完成购物的愿景。

不过，谷歌在 AI 购物领域的激进布局已引发华盛顿方面的关注。参议员伊丽莎白·沃伦在信函中表达了对消费者隐私及高消费诱导风险的担忧。对此，谷歌此前已明确表示，严禁商家在谷歌平台展示的价格高于其官网售价。