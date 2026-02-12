动点出海获悉，马来西亚国家支付网络Payments Network Malaysia（PayNet）与印度国家支付公司国际部门NPCI International（NIPL）已签署合作协议，计划推动两国之间的跨境二维码支付互通。

根据双方声明，此次合作将使马来西亚与印度用户能够通过各自熟悉的本地银行应用或电子钱包，在对方国家直接扫码支付。项目将分阶段推进：第一阶段将允许赴马来西亚的印度旅客，在支持DuitNow QR的商户处使用UPI应用付款。至第二阶段，这将扩展至马来西亚用户赴印度时，可通过本地银行或电子钱包扫描UPI二维码完成支付。

根据介绍，DuitNow QR是马来西亚国家二维码支付标准，由PayNet运营，目前覆盖全国超过290万商户，包括餐饮、零售及旅游场景。UPI则是印度统一支付接口体系，已成为当地主流实时支付基础设施，并持续向海外扩展。

PayNet首席执行官Praveen Rajan表示，DuitNow与UPI的互联将提升两国之间的跨境支付连通性，为旅客、商户与银行提供更便捷的支付体验。随着马来西亚推进“Visit Malaysia 2026”旅游计划，并预计吸引超过200万印度游客，跨境二维码支付被视为提升旅游消费与商户收款效率的重要基础设施。

NPCI International首席执行官Ritesh Shukla则指出，在印度政府与央行支持下，UPI正通过与各国支付网络互联的方式扩大国际覆盖，此次与PayNet的合作将进一步推动两国之间的实时支付与数字经济联系。

这项合作也发生在东盟跨境二维码支付互联互通持续推进的背景下。

此前，马来西亚国家银行总裁Abdul Rasheed Ghaffour曾透露，去年上半年，东盟跨境二维码支付累计完成1290万笔交易。在此背景下，马来西亚正与多国推进“Project Nexus”计划，连接各国即时支付系统，以实现近实时跨境零售支付，并服务跨境劳工、小微商户及未被充分覆盖的群体。

另一方面，印尼央行此前表示，计划在今年一季度打通与中国及韩国的QRIS跨境支付服务，并将互通国家范围扩展至更多市场，包括正在接洽的印度。

此外，就印度本身而言，UPI也在探索与全球支付网络的对接。本月早些时候，路透社援引知情人士消息称，印度当局及印度央行正与蚂蚁国际进行谈判，计划允许UPI与其旗下跨境支付网络Alipay+实现互联。若合作达成，印度用户在海外旅行时将可直接使用本地UPI应用，在支持Alipay+的商户处完成支付。不过，报道称该合作仍处于谈判阶段，最终落地需通过相关审查。

回到本次合作。官方声明强调，马来西亚与印度之间的支付互联有望继续强化银行与支付机构合作，并支持更广泛的贸易与消费活动。