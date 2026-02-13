Instagram 首席执行官 Adam Mosseri 近日在洛杉矶法庭做证时发表惊人言论，声称用户即使单日使用社交媒体长达 16 小时，也仅属于“有问题的习惯”（problematic use），而不能被定义为“临床成瘾”（clinical addiction）。

此次庭审在大规模法律诉讼的一个环节，主要针对 Meta、TikTok 和 YouTube 等主流平台，原告指控这些科技巨头刻意在平台中植入成瘾性功能，导致儿童和青少年遭受严重的心理创伤。

本案的具体焦点集中在一名 20 岁的原告身上，该原告指出，自童年起过度使用 Instagram 和 YouTube，直接导致其患上抑郁症、焦虑症并产生了自杀倾向。

Mosseri 的证词正是为了回应这一核心指控，试图从定义上切断平台设计与用户心理疾病之间的因果关系，他强调，将长时间使用社交媒体与药物滥用等严重的医疗状况相提并论是不准确的。

他辩称：“我确信我也曾因深夜刷完一部 Netflix 剧集而自称‘上瘾’，但这并不等同于临床意义上的成瘾。”

他承认自己并非医学专家，但坚持认为“时间感知是相对的”，对他人的过度屏幕时间在某些人看来可能完全正常。这一辩护策略意在模糊化“成瘾”概念，将其归结为用户的个人选择与生活习惯，而非平台的诱导机制。