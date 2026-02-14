根据 Axios 获得的信件副本，华特迪士尼公司已于当地时间周五向字节跳动发函，指控对方在训练和开发 Seedance 2.0 模型时未经许可使用迪士尼作品，要求字节跳动“停止侵权且不得再犯”。

这封信件由迪士尼律师 David Singer 撰写，收件人为字节跳动全球总法律顾问 John Rogovin。迪士尼在信中指控，字节跳动的 Seedance 服务“预置”了一个包含迪士尼版权角色的盗版素材库，涉及《星球大战》与漫威等多个 IP，并称其做法仿佛这些高度商业化的 IP 是“免费的公共领域剪贴画”。

迪士尼进一步表示，在其公开反对的情况下，字节跳动仍在通过复制、分发以及创作衍生作品等方式“劫持”迪士尼角色，并将这种行为形容为“虚拟的打砸抢”，称其“蓄意、广泛且完全不可接受”。

David Singer 还在信中强调，Seedance 上的侵权现象可能只是“冰山一角”，而这一判断之所以令人震惊，是因为 Seedance 上线仅仅只有两天而已。

为佐证侵权指控，迪士尼在信中列举了多项示例，称 Seedance 生成的视频中出现了漫威的蜘蛛侠、《星球大战》达斯·维达、《恶搞之家》的皮特·格里芬（Peter Griffin）等多个迪士尼版权角色。

迪士尼同时指出，这些视频被用户公开发布到社交媒体，说明侵权传播已具有相当规模。迪士尼还指控，Seedance 作为商业服务从这些未经授权的版权内容中获益。

除此之外，美国电影协会（MPA）主席兼 CEO Charles Rivkin 周四发表声明，要求字节跳动“立即停止侵权活动”。同时，“Human Artistry Campaign”（一个包括 SAG-AFTRA 与美国导演工会等在内的创意行业联盟）也在周五表示，执法机构应动用“一切法律工具”来制止这种“规模化盗窃”。

近年来，迪士尼在应对 AI 公司侵权方面采取了相当主动的策略，并取得了一些效果。例如去年 9 月，迪士尼曾向 Character.AI 发函，随后 Character.AI 调整了其使用迪士尼版权角色的方式；去年 12 月，迪士尼也曾向谷歌发函，之后谷歌移除了数十个未经授权生成的迪士尼角色 AI 视频。

去年 6 月，迪士尼与 NBCUniversal 还对 Midjourney 提起诉讼，这也是首批起诉生成式 AI 公司的好莱坞片厂之一；之后迪士尼与 NBCU、华纳兄弟探索也联手起诉 MiniMax，指控其大规模盗用各自片库内容。

与此同时，迪士尼也强调其并非全面反对 AI 合作，而是希望在“合适条件”下推进合作。例如，迪士尼去年与 OpenAI 达成全面合作协议，成为 Sora 社交视频平台的首个大型内容授权合作方，并同意向 OpenAI 进行 10 亿美元的股权投资。