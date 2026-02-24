亚马逊近日宣布，计划投资 120 亿美元，在路易斯安那州新建数据中心园区，并建设支撑人工智能与云计算的相关基础设施。

这些园区将落户路易斯安那州西北部的卡多堂区和博西尔堂区。亚马逊表示，预计将为这些数据中心创造 540 个全职岗位，并间接带动约 1700 个配套岗位，包括电工、暖通空调技师和安保专员等。

本月早些时候，亚马逊曾宣布今年预计资本支出达 2000 亿美元，超过其他任何一家超大规模云服务商。2026 年，这些头部企业合计资本支出预计接近 7000 亿美元。

亚马逊的大部分投入预计将用于人工智能相关项目，包括数据中心、芯片及网络设备。

科技企业正争相扩大数据中心布局，以满足各类企业运行人工智能模型的需求。亚马逊、微软、谷歌均已投入数千亿美元建设超大型数据中心。Meta 也选择路易斯安那州建设其大型“亥伯龙”数据中心，该项目是与蓝猫头鹰资本合作、价值 270 亿美元的合资项目。

科技企业快速扩建人工智能数据中心的行为，在数据中心所在地的当地社区也引发了一些反对声音。当地居民认为，数据中心会消耗大量电力和水资源，并对生活质量造成负面影响。

去年，因威斯康星州乡村地区居民对环境和财务问题提出担忧，微软放弃了当地一处规划中的数据中心选址。

亚马逊表示，已与当地电力公司西南电力公司合作，“确保我们承担数据中心园区相关的全部成本”，包括新建和升级能源基础设施的费用。该公司还将在条件允许时采用自然风冷技术为数据中心降温，以降低电力消耗。

亚马逊称，路易斯安那州的数据中心将仅使用周边区域的富余水源，因此“不会对当地供水造成压力”。公司还计划投资至多 4 亿美元用于公共水利基础设施建设，以支撑该项目。

亚马逊表示，将与数据中心开发商斯塔克基础设施公司（Stack Infrastructure）合作推进该项目。