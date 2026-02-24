科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上期（2026.02.09-2026.02.23）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

本期推荐内容看点包括：TikTok Shop东南亚GMV同比翻倍至456亿美元，印尼跃居其全球第二大市场；Grab拟以4.25亿美元估值全资收购美国FinTech公司Stash；星展银行联合Granite Asia推出1.1亿美元AI专属IPO基金；中东G42携手越南企业计划斥资10亿美元建设主权AI云设施；新加坡宣布成立国家AI委员会并加码谷歌本地AI布局；印尼与美国签署协定承诺不对美企征收歧视性数字税；此外，马来西亚推进与印度跨境二维码支付互通，VinFast正式进军印尼电动摩托车市场。

初创公司方面，本期记录了马来西亚汽车数字售后平台ServAuto、医疗AI初创公司Valiance Health的融资动向。

以上。话不多说，让我们进入本期正题。

456亿美元

机构数据显示，2025年TikTok Shop东南亚市场GMV实现翻倍，达到456亿美元，其中印尼以131亿美元成为其全球第二大市场。

动态

星展银行联手Granite Asia发售1.1亿美元AI专属IPO基金：星展银行（DBS）日前宣布与另类资产管理平台Granite Asia达成三年期战略合作，并首发规模1.1亿美元的AI专属IPO基金。该基金由星展财富客户独家认购，旨在为亚洲高增长AI企业提供上市前资金支持。双方表示，这是区域内首个涵盖银行与资管机构全周期服务的合作模式，后续还将推出非稀释性私募资本产品，降低财富客户参与机构级私募投资的门槛。同时，星展将为Granite Asia及其被投企业提供从认购融资、并购咨询到IPO发行的全生命周期投行服务。

VinFast进军印尼电动摩托车市场：越南车企VinFast周一宣布，已与印尼多家经销商签署谅解备忘录（MoU），正式进军该国电动摩托车市场。首批合作伙伴包括K3、Citra Abadi Sedaya等，网络铺设计划于2026年第二季度从雅加达及周边地区（Jabodetabek）启动，随后扩展至全国。VinFast计划引入Evo、Feliz II等换电车型，并配合V-Green建设充电与换电基础设施。公司表示，印尼是其2026年五大优先扩张市场之一（其余为菲律宾、印度、泰国和马来西亚）。此前，VinFast已在印尼销售电动SUV并建立了苏邦工厂。

新加坡成立国家AI委员会：据悉，新加坡当局在2026年财政预算案声明中宣布，将成立国家人工智能委员会（National AI Council），以统筹战略方向及监管沙盒建设。为推动产业级应用，政府将启动“Champions of AI”计划及国家AI任务（National AI Missions），重点聚焦先进制造、互联互通、金融及医疗四大领域。财税支持方面，企业创新计划（EIS）将扩容，2027至2028估税年的AI相关支出可获400%税收抵扣（上限5万新元）。

Grab拟全资收购美国金融科技公司Stash，首期估值4.25亿美元：Grab日前宣布签署协议，计划分阶段收购美国数字金融服务商Stash Financial 100%股权。根据协议，Grab将以4.25亿美元的企业估值收购其50.1%的股份（现金+股票），剩余股份将在交割后三年内按公允市值支付，交易预计于2026年第三季度完成。Stash目前管理资产（AUM）超50亿美元，拥有逾100万用户。收购后Stash将保持独立运营，Grab计划将其AI投资工具（AI Money Coach）引入东南亚，并预计Stash于2028年实现超6000万美元的调整后EBITDA。

报告：TikTok Shop东南亚GMV翻倍至456亿美元，印尼居全球第二：Momentum Works日前发布报告称，2025年TikTok Shop全球GMV同比增长94%至643亿美元。其中，东南亚市场GMV翻倍达456亿美元，印尼以131亿美元GMV成为全球第二大市场，马来西亚与泰国增速领跑。美国市场录得151亿美元GMV（增68%），直播带货与商城（Shop Tab）份额分别升至14%和36%。机构指出，美国头部效应显著，年GMV超100万美元的达人数量同比翻两番至1785人，美妆个护仍是最大品类。

Google深化新加坡AI布局：扩建研发中心，推Majulah AI人才计划：Google日前宣布在新加坡启动新一轮AI投资，重点聚焦研发能力与人才培养。公司将扩大本地DeepMind团队并设立Google Cloud工程中心，同时向AI Singapore旗下Project Aquarium注资100万美元以优化东南亚语料库，并合作开发医疗AI模型MedGemma。此外，Google推出“Majulah AI”计划，联合IMDA及教育部在多所院校设立AI Living Labs，目标于2027年前赋能5万名学生与教育者。针对安全议题，公司还将成立AI安全卓越中心（CoE）并推行未成年人年龄验证机制。

G42携手FPT及Viet Thai斥资10亿美元建越南AI云设施：据悉，G42日前与越南FPT Corporation及Viet Thai Group签署框架协议，计划投入10亿美元在越南建设主权AI能力及云基础设施。根据协议，三方将在越南三地部署数据中心，提供高性能AI与云服务以支持公共及私营部门负载。该项目旨在确保数据主权的前提下，助推越南成为东南亚AI中心。除基础设施外，合作还涵盖国家级AI人才培训计划。

印尼与美签署ART协定，承诺不对美企征收歧视性数字税：印尼政府日前与美国签署《互惠贸易协定》（ART），明确承诺不对Google、Netflix及Meta等美国科技巨头征收歧视性数字服务税。根据协定条款，印尼不仅限制了专门针对美企的数字税制定空间，还承诺对电子传输（含流媒体、数字音乐及软件等）免征关税，并支持WTO相关的永久性多边免税决议。印尼经济统筹部对此澄清称，该协定旨在防范针对性征税，在符合国际贸易非歧视原则的前提下，印尼仍将依法对美国企业征收通过电子系统交易的增值税（PPN PMSE）。

大马推进与印度跨境二维码支付互联互通：马来西亚国家支付网络（PayNet）与印度国家支付公司国际部门（NIPL）日前签署协议，计划分阶段实现两国跨境二维码支付互通。首阶段将支持印度旅客在马使用UPI应用扫描DuitNow二维码付款；次阶段将允许大马用户赴印时扫描本地应用完成UPI支付。双方表示，此举旨在提升双边商贸与旅游消费体验，配合“2026马来西亚旅游年”计划，预计将惠及超200万赴马印度游客。

趋势

报告：泰国AI采用率东盟排名第一，但短板同样明显：东盟基金会与Google.org日前联合发布报告指出，泰国在东盟国家中拥有最高的AI采用率，超9成学生（90.29%）与8成教师（81.34%）已常规使用生成式AI工具。然而报告警告，区域内AI应用普及速度已超越制度治理与系统培训的提升速度，存在明显的“准备度”滞后。

初创公司

ServAuto

ServAuto是马来西亚的一家汽车数字售后平台（前Carsome高管于2024年创立）。公司采用重运营模式：直接从源头采购零部件，并以标准化SOP和数字系统统管官方及授权维修车间。

商业化方面，成立首年累计服务超3万名客户，主营机油更换、车窗贴膜等业务。获客端已实现与主流电商、Carsome及Touch ’n Go的系统接入。

公司近期完成新一轮融资（累计融资近600万美元），Vynn Capital领投，马来西亚国家母基金Jelawang Capital、SWC Global、Gobi Partners等参投。资金用于扩建全国维修车间网络及服务范围。

Valiance Health

Valiance Health是马来西亚一家医疗AI初创公司。其核心产品为医疗数据基础设施平台，利用AI技术对医院的临床、运营及财务数据进行整合、清洗与标准化处理，转化为国际通用模型。目前已推出首个应用层分析接口Healthproximate，用于成本与运营分析。

商业化方面，私立医院Avisena Healthcare已应用该系统优化阑尾切除术成本结构及设备采购流程，实现每年约2.2万美元的成本节约。

公司近期完成Pre-Seed轮融资（金额未披露），由Gobi Partners领投，Jati Growth与Artem Ventures参投。资金将用于团队扩张、加强AI数据标准化研发以及扩大与保险、医疗管理机构的合作。