据 MacRumors 报道，一份提交给欧盟的新文件显示，苹果已收购 invrs.io 的相关资产，并聘请了该公司唯一的员工——其创始人。

苹果已于去年 10 月告知欧盟，将收购 invrs.io LLC 的部分资产，并聘用该公司唯一股东兼员工。文件补充称，这家公司致力于开发用于光子学研究的开源框架，提供标准化仿真测试任务与公开排行榜，用于对设计成果进行基准测试和对比。

该公司创始人马丁·舒伯特（Martin Schubert）此前曾在 Meta 担任研究科学家，之后离职创立 invrs.io。他还曾在谷歌和美光科技工作十余年，专注于先进显示、芯片及光学技术领域。

invrs.io 的 GitHub 页面介绍称，其目标是推动人工智能辅助设计，初期聚焦光学领域，这一领域对增强现实 / 虚拟现实（AR / VR）设备、数据中心、自动驾驶汽车等产品的核心组件至关重要。

此外，该页面还提到，invrs.io 正在打造一个面向所有人群的开放生态，涵盖人工智能科学家、优化算法研究者和光学设计工程师，并列出了多个开源项目，包括标准化设计任务、优化工具和公开排行榜。

目前尚不清楚苹果计划如何运用这些工具，以及舒伯特将在苹果内部承担哪些工作。光子学（研究设计操控光的组件的学科）与苹果众多产品密切相关，包括相机系统、显示屏、传感器和激光雷达（LiDAR）扫描仪。

invrs.io 的工具似乎通过人工智能来仿真和优化光线在复杂结构中的传播特性，有望帮助苹果为未来的 iPhone、iPad、Apple Vision Pro 机型以及尚未公布的新品设计相关组件。