据彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）报道，苹果公司将于今年秋季发布的 OLED 触控屏 MacBook Pro 将配备类似 iPhone 的灵动岛功能。苹果最初在 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 上推出灵动岛，后者可显示信息和提醒。不过，MacBook Pro 的灵动岛尺寸将比目前 iPhone 上的要小一些。

古尔曼表示，新款 MacBook Pro 将提供 14 英寸和 16 英寸两种屏幕尺寸，外观与现有机型“相似”，但苹果将更新 Mac 的用户界面，使其更加“动态”，并更好地支持触控和点击操作。古尔曼解释说：“例如，如果用户触摸某个按钮或控件，界面会在用户手指周围弹出一个新菜单，提供更相关的触控选项。”

苹果公司长期以来一直抵制在 Mac 上使用触控屏。早在 2010 年 10 月的一次发布会上，史蒂夫·乔布斯就曾表示“触控表面不适合垂直放置”，并认为 Mac 上的触控屏“在人体工程学上会非常糟糕”。而就在这个时间点的几个月前，苹果刚刚发布了第一代 iPad。但如今，苹果却积极地将 iPad 宣传为一款触控平板电脑，同时也是一款可以搭配类似 Mac 键盘使用的设备。

古尔曼在 2023 年报道称，苹果考虑推出触控屏 Mac 电脑，而现在看来，距离这一天可能已经不远了。古尔曼表示，新款触控屏 Mac 电脑不会在苹果计划于 3 月 4 日举行的体验会上亮相，而是会在“2026 年底”发布。

此外，古尔曼还透露，苹果计划在 iPhone 18 和 iPhone 18 Pro Max 上采用更小的灵动岛设计。