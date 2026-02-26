日前，英伟达发布了2026财年第四季度及全年财报，在交出创历史纪录的业绩答卷的同时，也进一步强化了黄仁勋所提出的判断：Agentic AI（智能体AI）的产业拐点正在到来。

财务层面，英伟达用一组核心数据再次刷新市场预期。第四季度公司实现营收681亿美元，同比增长73%、环比增长20%；2026财年全年营收达2159亿美元，同比增长65%；毛利率继续维持高位，四季度GAAP与non-GAAP毛利率分别为75.0%与75.2%。更具信号意义的是，公司预计2027财年第一季度营收将达到780亿美元（该指引未计入中国市场的数据中心计算营收），显示全球AI算力需求依然强劲。

黄仁勋在财报电话会上直言，计算需求正呈指数级增长，企业级AI部署也在随之加速。当前AI产业正从大模型训练阶段逐步转向规模化推理与行业智能体部署，而英伟达本轮业绩的核心支撑，正建立在这一结构性转型之上。

技术层面，本季度英伟达完成从Blackwell到Rubin平台的代际推进。Rubin平台包含6款新芯片，官方称可将推理token成本降低最多10倍。Blackwell Ultra在智能体场景下相较上一代Hopper平台实现50倍性能提升、35倍成本下降。随着推理成本持续降低，企业级AI的部署门槛同步下移，这一变化正在推动算力需求从阶段性爆发走向更持续的投入周期，也让英伟达在性能与成本两端牢牢维持代际领先。

如果说硬件迭代构成了英伟达的技术护城河，那么生态绑定正在进一步巩固其在AI产业链中的核心位置。报告期内，公司与Meta达成多年、多代际战略合作，将在其全场景AI基础设施中大规模部署英伟达CPU、网络芯片以及数百万颗Blackwell与Rubin GPU，覆盖从模型训练到推理的全链路算力需求；同时，英伟达也和Anthropic展开投资与技术协作，支撑Claude模型在微软Azure的规模化运行。在云侧，英伟达继续与AWS、Google Cloud、Microsoft Azure及Oracle等头部云厂商推进新一代平台落地，使其算力架构深度嵌入全球主流云基础设施。

算力生态的外延也在向更多层级扩展。英伟达表示，公司已同Groq达成非独占授权合作，并与CoreWeave推进大规模AI算力集群建设，将影响力从超大云厂商延伸至算力服务商与AI初创企业。同时，通过Nemotron 3模型家族、Earth-2气象模型、Alpamayo自动驾驶模型及BioNeMo生物AI平台等项目，英伟达正将算力与开发框架渗透至生物医药、工业制造、自动驾驶与科研领域，使自身逐步从GPU供应商转向AI基础设施与开发生态的核心提供者。

而在数据中心之外，英伟达的算力能力也在向更广泛场景延伸。游戏与AI PC业务继续受益于Blackwell架构需求，公司发布DLSS 4.5、G-SYNC Pulsar等技术，并在AIPC场景中优化RTX AI推理性能，将AI能力从数据中心延展至终端侧。专业可视化业务在Blackwell架构专业GPU的带动下保持高速增长，支撑企业级设计与AI工作流需求释放。此外，汽车与机器人业务则成为公司布局物理AI的重要方向，本季度内，公司与奔驰深化合作，后者新一代车型将搭载NVIDIA DRIVE AV软件。另一方面，英伟达也计划推出面向机器人与工业场景的开源模型与开发框架，将算力优势延伸至自动驾驶与智能制造等领域。

当然，展望未来，英伟达的增长路径仍面临多重变量，包括地缘政策带来的出口限制、云厂商与芯片厂商的自研算力竞争，以及AI投资节奏的周期波动等等。但从当前财报与指引来看，全球AI资本开支尚未出现放缓迹象。随着企业级AI与智能体应用进入规模化部署阶段，算力需求正从集中爆发转向更长期、结构性的投入。而从这一点出发，作为当下AI产业发展节奏的核心定义者，只要AI革命的浪潮不止，英伟达的增长故事就远未到终局。