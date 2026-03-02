财报发布季下，数据再次成为了衡量企业的准绳。而这次，舞台的聚光灯转向了多邻国。

日前，语言学习平台多邻国发布了2025年第四季度及全年财报。财报显示，公司当期营收与利润均超出市场预期，全年预订额首次突破10亿美元。不过，与这份成绩单同步释放的，也包括经营策略的转向，以及被大幅下调的2026年业绩指引。

财报发布后，多邻国盘后股价下跌超23%，多家国际投行同步调整了评级与目标价。而其业绩表现与市场反应之间的强烈反差，来自于公司经营重心的变化——过去几年，多邻国持续强化变现效率，通过更精细化的订阅分层与广告策略，推动单用户收入提升。但如今，多邻国选择在这一基础上放缓节奏。

是变现，还是增长？

从数据看，多邻国近年的商业表现并不逊色。2025年全年，公司预订额突破10亿美元，日活用户（DAU）超5000万，较2021年上市时增长逾5倍。同时，围绕“免费层-Super Duolingo-高端Max层”构建的三级订阅体系，加上高频广告曝光与转化引导，多邻国在教育科技赛道中也保持了较高的盈利水平。根据数据，2025年，公司调整后EBITDA利润率达到29.5%。

与之形成对比的，是其平台用户增长节奏开始放缓。2025年全年，多邻国DAU增速持续回落，第四季度日活同比增速为30%，为近四年来最低水平。而到了2026年1月，这一数字进一步降至22%。公司预计，2026年DAU同比增速约为20%，明显低于此前的高增长阶段。

在多邻国管理层看来，增长节奏的变化，也是其过去数年持续强化变现策略的一种体现。其商业化设计在提升单用户收入的同时，也提高了部分功能的使用门槛，对免费用户的留存与口碑传播形成了一定影响。也由此，平台逐渐陷入 “单用户收入上行、用户规模增速放缓” 的增长困局。

成本下降，AI下放

作为后续方向，多邻国在财报中表示，希望从AI功能的开放上开始，调整公司经营重心。

此前，多邻国将“Video Call with Lily”（拽姐视频通话）AI口语练习功能归属为高端Max订阅的专属权益，用以拉高付费层级之间的区隔。而在新的策略下，这一功能将下放至更主流的Super Duolingo订阅套餐，并计划逐步向更广泛的用户开放。

公司同时表示，将在2026年继续加大AI研发与营销投入，相关费用增速将超过收入增速。这一向免费用户开放更多AI口语工具的策略，也意味着产品设计中原本用于推动升级付费的“摩擦”会有所减少。

而作为这一策略的驱动力，生成式AI成本的下降起到了不可忽视的作用。多邻国创始人兼CEO路易斯·冯·安（Luis von Ahn）透露，“Video Call with Lily”的运行成本已较上线之初下降至不足十分之一。随着成本进一步下探，公司计划在条件成熟时向所有用户开放相关功能，以提升整体学习体验。围绕这一方向，公司愿意接受短期盈利能力的回落，并设定了2028年实现1亿DAU的中期目标。

用户，用户，还是用户

经营节奏的改变，也直接体现在多邻国的业绩指引中。财报指出，2026年全年预订额预计为12.7亿至13亿美元，对应增速约11%，低于市场此前的13.9亿美元与20%的预期。同时，其营收与利润率指引也随之下调，全年营收预计为12.0亿至12.2亿美元，利润率将从2025年的29.5%回落至约25%。

在此背景下，公司董事会批准最高4亿美元的股票回购计划，但这一举措并未改变市场对盈利下调的直接反应。围绕高利润率与高确定性增长所建立的估值逻辑，需要在新的增长路径下重新评估。

当然，这次调整的核心，也在于用户规模能否重新提速。此次财报中，多邻国为2026年设定的DAU同比增长目标约为20%。如果在放缓变现节奏的情况下，用户增长未能改善，其盈利回落与增长放缓可能同时出现。反之，也可能迎来管理层所预期的增长破局。

回到多邻国本身。接下来几个季度的DAU曲线，将比任何战略表述更有说服力。