索尼正调整策略，不再将《漫威蜘蛛侠》《最后生还者》《战神》这类重磅独占单机 PlayStation 游戏推向 Windows PC 平台。彭博社报道称，作为战略转变的一部分，原定去年发布的《羊蹄山之魂》和即将推出的《Saros》以及其它内部开发游戏推出 PC 版的计划已被取消。

索尼旗下的服务型游戏，例如 Bungie 开发的《失落星船：马拉松》，仍将坚持多平台发行——鉴于《绝地潜兵 2》在 Steam 平台取得的巨大成功，这一举措并不令人意外。然而，PlayStation 招牌的单机动作冒险游戏，将回归主机独占模式。

此前，包括彭博社记者 Jason Schreier 在内的几位消息灵通的记者都曾暗示，索尼的这一策略即将终结。知名游戏技术频道 Digital Foundry 的 John Linneman 也赞同这一观点。Linneman 近日表示：“我隐约觉得他们正在放弃 PC 平台。我认为他们真正想做的是主机游戏。” 知名爆料人 Nate the Hate 也在 X 上发文指出：“放弃支持 PC 的决定早在去年就已经做出了。”

索尼决定不再将王牌主机独占游戏搬上 PC，表明该公司出人意料地背离了几乎令整个游戏行业都无法抗拒的 Steam 引力。早在彻底转型为全平台发行商之前，微软便已在 PC（包括 Steam）上发行 Xbox 游戏。索尼此举是否在逆势而动？若真是如此，背后的原因又是什么？

彭博社的报道指出，做出这一改变的原因，是近期多款 PlayStation 游戏在 PC 平台销售表现不佳。此外，索尼还担心 PC 平台发行会损害主机品牌，以及该策略执行不力，还有 PlayStation 游戏可能在下一代 Xbox 主机上运行的风险。据悉，下一代 Xbox 主机将兼容 Windows PC 游戏。

销量无疑是索尼担忧的问题。在经历了强劲开局之后，其 PC 游戏销量开始下滑。行业分析公司 Alinea Analytics 在去年 11 月发布的一份报告中估计，索尼在 Steam 平台上发行的游戏总收入至少为 15 亿美元。但显而易见，《绝地潜兵 2》是个特例，其 1270 万份销量令索尼旗下其它作品望尘莫及。

更关键的是，索尼核心主机系列在 Steam 上的销量正呈下滑趋势。Alinea 的数据显示，《地平线 西之绝境》《战神：诸神黄昏》《漫威蜘蛛侠 2》等续作的 Steam 销量均大幅落后于前作。该分析机构将此归因于 PlayStation 游戏登陆 PC 的“新鲜感”正在逐渐消退。

相同趋势也体现在 Steam 平台玩家峰值上。《漫威蜘蛛侠》在 2022 年 8 月创下了 66436 名玩家最高纪录；而两年半后，《漫威蜘蛛侠 2》最高在线人数仅为 28189。《战神：诸神黄昏》最高在线人数也不及《战神》73529 峰值一半。

坦白讲，这些游戏在 Steam 平台上原本就不算热门。不妨将这些峰值数据——比如《最后生还者》的 36496，或是《对马岛之魂》的 77154——与一款背景相似、同为第三方发行的 3A 单机动作冒险游戏做个对比，后者与 PlayStation 品牌也有着深厚的渊源。

《生化危机 安魂曲》上周末在 Steam 创下了 344214 名玩家峰值。相比之下，索尼发行的游戏在 Steam 上起初不过是反响平平的小热，如今甚至连这点热度都几乎荡然无存了。

这些数据表现平平，背后原因很简单：索尼在推出 PS5 独占游戏的 PC 移植版之前，至少会等待一年。一旦在 PC 上扮演内森·德雷克的新鲜感消退，这种策略便根本无法与《安魂曲》这类重大作品“首发同步”所带来的热度相抗衡。Steam 销量低迷表明，想要体验这些游戏的玩家首选仍是 PlayStation 平台。而这显然正是索尼所期望的。

这里有一个颇为有趣的例外。由韩国开发商 Shift Up 制作、索尼发行的动作游戏《剑星》去年在 Steam 平台发售时，玩家人数峰值达到了惊人的 192078。《剑星》主角伊芙的服装颇具争议，这与索尼传统游戏美学风格截然不同。尽管 Steam 玩家群体庞大，但或许他们有着与 PlayStation 主流玩家截然不同的独特品味（癖好）。

索尼或许可以通过效仿 Xbox 的同步发售模式来提升PC游戏销量，但 PlayStation 高管已多次表示他们不愿这样做。这对于索尼而言是一条不可逾越的底线；他们会不惜一切代价避免像微软那样贬低主机硬件价值。

既然如此，如果索尼当前推迟 PC 移植的策略成效不佳，那么该公司选择彻底取消单机游戏 PC 发行，从而进一步巩固 PlayStation 价值，也是顺理成章之举。即便这会让 PC 玩家感到失望，但这种做法也合情合理。