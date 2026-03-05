据彭博社报道，索尼集团不再计划将旗下重磅 PlayStation 5 游戏移植到 PC 平台，这是一次重大战略转向，意味着这家游戏厂商在试水跨平台发行六年后，重新回归主机独占策略。

据报道，《失落星船：马拉松》《Marvel Tokon: Fighting Souls》等在线游戏仍将跨平台发售，但去年的武士题材爆款《羊蹄山之魂》及即将推出的动作游戏《Saros》等单人作品将保持 PS5 独占。

据称，游戏行业变数较大，未来计划仍有可能调整，索尼的策略也在不断变动。但近几周，PlayStation 已取消将《羊蹄山之魂》等第一方游戏推向 PC 平台的计划。由外部工作室开发、PlayStation 发行的两款作品——《死亡搁浅 2：冥滩之上》与即将推出的《柯娜：科斯莫拉之殇》，仍计划于今年登陆 PC。

此次战略转向背后或有多重原因。据了解索尼内部情况的人士称，一方面，PlayStation 近期多款游戏在 PC 平台销量不佳；另一方面，内部部分人士担忧，游戏登陆 PC 会损害主机品牌形象，冲击 PS5 及其后续机型销量。

数十年来，索尼销售 PlayStation 主机的核心策略，就是将王牌游戏系列保持主机独占。2020 年，索尼转向，开始通过 Steam 将游戏推向 PC。此后，《战神》《最后生还者》等多数重磅 IP 均已登陆 PC。

但这一策略混乱不清，令不少玩家困惑。多数 PC 版都要比主机版晚数月甚至数年发售，节奏始终不统一，相关公告也显得随意。索尼还要求 PC 玩家必须注册 PlayStation Network 账号才能游玩多款游戏，引发 PC 玩家不满。

如今，索尼打算采取更直接的做法：回归主机独占。

索尼在主机领域的两大对手选择了不同路线：任天堂几乎所有游戏都仅在 Switch 平台推出；而微软则全面转向跨平台发行，旗下作品均登陆 PC，不少游戏也登陆 PlayStation。

索尼此次转向的另一诱因，可能是微软下一代 Xbox 主机——有传闻称其将采用 Windows 系统，可直接运行 PC 游戏。PlayStation 部分高管显然不愿看到《战神》等自家旗舰作品，出现在下一代 Xbox 主机上。