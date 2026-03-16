印尼限制中小学生使用ChatGPT，传字节将在大马部署25亿美元AI系统｜SEA Now

科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本期（2026.03.09-2026.03.15）海外的科技互联网领域都有哪些事件发生。

本期推荐内容看点包括：消息称字节跳动拟在马来西亚部署价值超25亿美元的英伟达计算系统；新加坡物流企业GLP正考虑赴港IPO，目标估值达200亿美元；印尼发布新规限制中小学生使用ChatGPT等AI工具；新加坡电信集团旗下Singtel Innov8推出2.5亿美元AI成长基金。

初创公司方面，本周记录了新加坡数字性能测试公司Mozark、马来西亚B2B定制采购平台CUSTA、越南电动摩托车初创公司Dat Bike的融资动向，涉及金额在400万至4000万美元之间。

以上。话不多说，让我们进入本期正题。

1700起

据印尼通信与数字部披露的数据，印尼目前平均每天接获约1700起数字诈骗举报。

动向

消息称字节跳动将在马来西亚部署英伟达AI系统：据《华尔街日报》援引知情人士消息，字节跳动正与Aolani Cloud合作，拟在马来西亚部署约500套英伟达Blackwell计算系统，涉及约3.6万枚B200芯片。报道称，该项目若全部实施，硬件价值或超过25亿美元，将用于中国境外AI研发及满足其客户不断增长的全球需求。

马来西亚央行发布支付行业技术风险管理新规：据马来西亚央行近期发布的声明，该行已出台一份支付行业技术风险管理政策文件，更新对支付服务监管对象的相关要求。该文件将支付行业现有技术要求整合至统一框架，主要适用于获批电子货币发行机构、注册商户收单机构及汇款服务企业，并将通过分级监管提升不同规模机构的技术风险管理要求，同时加强系统韧性、网络安全、数据保护、欺诈监测及数字服务安全，以支持技术创新的审慎应用。

Bridge Data Centers计划投30亿至50亿新元加码新加坡AI基础设施：据Bridge Data Centers近日发布的声明，该公司计划与全球合作伙伴共同投资30亿至50亿新元，在新加坡建设面向AI应用的数据中心基础设施，总容量将超过2吉瓦，以满足超大规模云服务商及企业不断增长的算力需求。公司同时表示，也在探索包括氢能供电在内的替代能源方案。

Google将在马来西亚收紧金融服务广告认证要求：据Google近期发布的声明，为加强对金融诈骗的防范，Google将对面向马来西亚用户投放金融服务广告的广告主引入新的认证要求。根据安排，相关广告主需先完成验证程序，证明其已获得马来西亚国家银行、证券委员会或纳闽金融服务管理局等机构授权，并通过Google广告主验证，方可继续投放相关广告；未在2026年4月14日前完成新验证流程的广告主，将无法再向马来西亚用户展示金融服务广告。

越南首富潘日旺家族新设GSM VN Holding：据越南国家企业注册门户披露的信息，Vingroup董事长、越南首富（《福布斯》估算）的潘日旺家族已成立GSM VN Holding，注册资本为43.313万亿越南盾，业务范围包括管理咨询、投资咨询和市场研究。

背景方面，GSM Green and Smart Mobility为潘日旺于2023年创立的出行平台，主要运营由VinFast生产的电动摩托车和电动汽车。而在此之前，市场曾传出该公司正筹备赴港IPO的消息。

马来西亚证监会拟加大高附加值领域初创企业资本支持：据马来西亚证券委员会近日发布的《2026—2030年资本市场总体规划》，该机构将推动更多资本流向电气与电子、数据基础设施及医疗设备等高附加值领域的初创企业。文件提到，马来西亚证监会将继续与KL20、MyStartUp平台及本地创投生态相关机构合作，并考虑推动天使联合投资机制常态化，同时从监管明确性、本地与国际GP拓展、税务与法律结构优化、资本管制效率及人才培训等方面完善VC与PE生态，以改善融资与退出环境。

印尼限制中小学学生使用ChatGPT等AI工具：据印尼政府近日发布的新规，印尼将限制AI在教育场景中的使用，禁止基础教育至高中阶段学生向ChatGPT等AI聊天机器人提问。官方表示，此举主要是出于对儿童认知发展的考虑。与此同时，印尼也将分阶段停用16岁以下用户的社交媒体账号，首批涉及YouTube、TikTok、Facebook、Instagram、Threads、X、Bigo Live和Roblox等平台。

Singtel Innov8推出2.5亿美元AI成长基金：据Singtel Innov8近日发布的信息，这家新加坡电信集团Singtel旗下企业风投机构已推出一只规模2.5亿美元的AI成长基金，面向全球成长期AI初创企业展开投资。该基金将重点关注客户互动、网络运营、网络安全、IT自动化、通用企业AI平台及垂直行业AI解决方案，并推动被投企业与Singtel各业务单元协作，在真实场景中测试和扩大应用。

GLP据传拟赴港IPO，估值或达200亿美元：据路透社援引知情人士消息，总部位于新加坡的物流企业GLP正考虑赴港进行首次公开募股，估值目标约为200亿美元，最早或于今年启动。报道提到，GLP已就潜在上市事宜与花旗和摩根士丹利等顾问展开讨论，但发行规模与时间表尚未最终敲定。若交易成行，这也将意味着这家曾于2017年从新加坡交易所私有化退市的公司重新回到公开市场。

印尼日均接获约1700起数字诈骗举报：据印尼通信与数字部近日披露的数据，印尼目前平均每天接获约1700起数字诈骗举报，显示公众仍高度暴露于网络诈骗风险之中。官方指出，诈骗者常通过冒充身份实施作案，且在开斋节、圣诞节及学校假期前后尤为活跃，虚假机票和旅游套餐是常见手法。

趋势

大马25年获批投资出炉：数据中心带动信息通信业领跑，制造业吸纳超330亿美元：据马来西亚投资发展局（MIDA）日前公布的数据，2025年，马来西亚信息与通信子行业获批投资规模达1529亿林吉特（约合2500亿人民币）。MIDA表示，这部分投资主要来自人工智能、大数据、数据中心和云计算等领域。

报告：AI网络需求激增带动大马OSAT产业发展：Kenanga Research日前在一份研报中援引数据指出，全球数据通信市场预计将从2025年的170亿美元增至2030年的460亿美元，复合年增长率超过20%。其中，800G及以上速率产品预计将在同期保持约40%的复合年增长率，成为主要增长动力。

越南称具备发展无人机制造业优势：据越南科技部官网近日发布的信息，越南科技部长Nguyen Manh Hung表示，越南有条件发展无人机制造业，原因在于其已处于东亚无人机供应链体系之中，在芯片、摄像头、传感器、电机和电池等环节具备配套与区位优势。同时，越南在软件工程、AI能力及研发成本方面也具备基础，加之本地制造成本较低，且农业、电力巡检、森林和海事监测、物流等场景需求较强，均被视为推动无人机产业发展的有利条件。其还指出，相比半导体和电动汽车，越南在无人机领域更有机会形成全球竞争力。

大马太阳能项目机会规模或达230亿林吉特：据UOB Kay Hian近日发布的报告，随着马来西亚推进LSS6大型太阳能招标及CRESS项目落地，当地2026年至2029年太阳能光伏总装机容量有望超过6.5GW。报告指出，未来五年对应的工程、采购、施工及调试机会规模或达130亿至230亿林吉特，但组件涨价也可能对行业成本形成压力。

初创公司

Mozark

Mozark是一家总部位于新加坡的数字性能测试公司，主要通过模拟真实用户操作，测试数字服务在不同设备、网络和地区环境下的表现，并帮助企业提前发现应用、AI系统及底层基础设施中的性能问题。

运营方面，公司目前已服务于20多个国家的50多家企业和政府客户，客户涵盖监管机构、电信运营商及金融机构。其测试部署可在数千台真实在线设备上同时运行，累计已执行超过2500万次测试。

公司近期宣布完成4000万美元B轮融资。本轮由国际金融公司（IFC）与RMB Capitalworks领投，Kalaari Capital继续参投。新资金将用于全球扩张、潜在收购及相关平台商业化推进。

CUSTA

CUSTA是一家总部位于马来西亚的B2B定制采购平台，主要为企业提供礼品、活动周边、印刷品和品牌套件等定制采购服务。

业务方面，公司目前已建立超4500款商品目录，并在马来西亚和新加坡累计交付超过50万件定制产品。公司也在将AI用于客服、创意、生产和物流等环节。

公司近期获得近430万美元资金，其中包括由Delight Ventures和Global Brain共同领投的Pre-A轮股权融资。新资金将用于平台开发、团队扩充及区域市场拓展。

Dat Bike

Dat Bike是一家来自越南的电动摩托车初创公司，主要在本土进行整车设计与制造，并具备研发、工程和生产方面的自有能力。

业务方面，公司过去两年产能提升了5倍，覆盖销售、服务和配件的3S门店网络也已扩展至越南多个主要城市。Dat Bike计划到2026年将全国门店数量提升至约100家。

公司近期获得来自本土券商Thien Viet Securities JSC的400万美元投资。该笔资金将用于扩大产能、强化供应链、升级分销网络及推进研发。完成本轮后，Dat Bike累计融资额达到5100万美元。