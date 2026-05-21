医疗科技排名东南亚第一，泰国创业生态六年来首次跻身全球前50

StartupBlink近期发布的《2026年全球创业生态系统指数》报告显示，泰国创业生态排名升至全球第49位，为六年来首次进入全球前50。

据介绍，该指数覆盖全球120个国家和1500多个城市，主要从创业主体数量、生态质量和商业环境等方面进行评估。其中，在东南亚范围内，泰国排名第四，位列新加坡、印尼和马来西亚之后。

体现在具体层面，行业上，医疗科技成为泰国此次排名中的突出板块。报告显示，泰国在东南亚医疗科技创业生态中排名第一，全球排名第八。

泰国当局指出，医疗和健康科技将是泰国参与全球健康经济的重要方向。当地创业者在相关领域已具备一定知识和创新能力，但在融资、产品测试机会和成长网络方面仍需要进一步支持。

医疗科技之外，机器人也成为了泰国创业生态中的重要亮点。

根据排名，曼谷在机器人创业领域位居东盟第一、全球第17位。而作为泰国最主要的创业中心，曼谷在本次指数中升至全球第76位，并在东南亚城市中排名第四。

曼谷之外，泰国更多城市也进入创业生态排名。清迈和普吉的创业生态分别增长91.6%和85.9%。同时，芭堤雅、北榄、巴吞他尼和佛统也首次被纳入排名，成为具有潜力的创业城市。基于这些表现，泰国成为东南亚拥有入榜创业城市数量第三多的国家。

随着创业活动向更多城市扩展，泰国创业社区活跃度也有所提升。据悉，泰国在亚太地区“创业社区活动”指标中排名第二，创业者网络、创新活动和创业社区正在全国范围内增强。

政策层面，泰国政府的支持重点也转向更系统的生态建设。

据悉，泰国高等教育、科学、研究与创新部和国家创新局正在推进区域创新生态建设、配套基金、大学控股公司、社区创客空间、Startup Thailand League扩展，以及知识产权管理等计划，覆盖创业企业从研发、融资到商业化的多个环节。这些计划将重点面向医疗科技、人工智能、机器人、气候科技和食品科技等深科技和高价值产业。

整体来看，当前，在东南亚创业生态竞争中，泰国仍排在新加坡、印尼和马来西亚之后。下一阶段，泰国能否继续提升区域位置，将取决于其能否把医疗科技、机器人等领域的排名优势，转化为更多具有持续增长能力的创业企业。