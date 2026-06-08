致那些年我们失去的 Apple 心头好

在过去五十年里，苹果公司重新定义了个人电脑，催生了智能手机时代，将 iPhone 放大并称之为 iPad，通过 Apple Watch、AirPods 在可穿戴技术领域站稳了脚跟。该公司还普及了 App Store、FaceTime、iCloud、iMessage 等众多软件服务。对我们很多人来说，第一次用双指捏合缩放照片很可能就是在 iPhone 上。

然而，苹果也有不少纠结时刻。一些功能不得不改变，一些功能必须要砍掉，消费者也必须适应新产品。无论好坏，苹果强大的影响力已经让同行们纷纷效仿。或者，更常见的情况是，先是抵制、抱怨，然后……最终还是会跟进。事后看来，这其中大多数情况都证明苹果预见到了技术未来走向，并且能在不可避免的行业转型到来之前抢占先机。这些变革往往会给部分用户带来短期阵痛，但时间证明，苹果放弃旧技术的做法（大多）是正确的。

以下是这些年来我们失去的那些心头好。

磁盘驱动器的消亡（1998 年）

这件事可以分两部分来看。iMac G3 标志着史蒂夫·乔布斯的回归。这款色彩鲜艳的一体式 Mac 在许多方面都代表着开启全新篇章。1998 年，苹果抛弃了个人电脑的标准接口和繁杂线缆类型，全面拥抱 USB 和当时还鲜为人知的“互联网”（internet）。（事实上，iMac 中的“i”正是互联网的缩写。）

与此同时，苹果也放弃了 3.5 英寸软盘驱动器——尽管它仍然配备了只读光盘驱动器。即便当时互联网和 USB 的传输速度并不快，但软盘驱动器的便利性显而易见，并由此开启了长达十年的 U 盘时代，其存储容量不断提升。软盘的高容量替代品，如 Zip Drive（极碟）甚至 MiniDisc（MD），曾试图填补这一空白，但从未获得像最初软盘驱动器那样广泛的吸引力和普及度。但闪存盘以及后来的互联网文件存储很快就让它们过时了。苹果只是略微超前地将其淘汰了而已。

便携式音乐播放器（2007 年）

iPod mini 于 2004 年 2 月 20 日问世，仅重约 102 克，可谓乐活轻巧。

尽管 iPod 在当时是音乐播放器标杆，但它最终还是被苹果公司最成功的产品——iPhone——所取代。在巅峰时期，iPod 让苹果成为了如今引领潮流的科技公司。它曾主导了整个 MP3 播放器市场，到了 2006 年，iPod 贡献了公司高达 40% 营收。而这还是在苹果为每个 iTunes 账户赠送一张 U2 专辑之前。

2007 年 6 月 iPhone 发布后，苹果紧接着在 9 月推出了 iPod Touch。这款产品实际上是去掉了通话功能的 iPhone——这表明了他们对未来音乐聆听方式的看法。如果你的口袋里已经装了一部 iPhone，你就不再需要一台 iPod了。这是苹果自我蚕食的最佳例证：用一款更令人惊叹、且最终更为成功的产品，去取代另一款定义了整整十年的产品。

这是一个漫长的告别过程。抛开无数 MP3 播放器竞争对手不谈（安息吧，Zune），苹果在 2014 年停产了经典的 iPod Classic。随后不久，它又在 2017 年对小巧的 iPod nano 和 iPod shuffle 采取了同样的举措。最终，该公司于 2022 年 5 月正式停产了 iPod Touch。

音乐生生不息！

实体智能手机键盘（2007 年及之后）

当 iPhone 的电容屏和触摸键盘问世时，用户经历了一段适应期。从实体按键（无论是 9 键字母数字键盘还是黑莓的 QWERTY 键盘）过渡到触摸屏，尤其是在初代 iPhone 那块小小的 3.5 英寸屏幕上，并非易事。

但这就是未来。实体键盘会占用设备的物理空间——尤其是在屏幕尺寸不断增大的情况下。得益于 Android 平台上的第三方键盘应用，例如 Swype、SwiftKey 等，触摸键盘的普及速度加快。这些应用引入了不同的输入法、更智能的预测文本、输入算法，甚至还有触摸热力图。虚拟键盘在本质上更全能，支持多种语言、无限的按键排列方式，以及最终出现的 emoji 表情符号库。没过多久，一个冒号加省略号的表情符号很快就失去了原有魅力。

磁盘驱动器的消亡 Part II（2008 年）

2008 年由史蒂夫·乔布斯发布的 MacBook Air，最著名的场景莫过于从一个牛皮纸信封中被抽出，以展示其超便携的设计。为了实现这种纤薄，它不得不完全抛弃了内置的光盘驱动器（光驱），成为首款没有光驱的 MacBook，一举开启了超轻薄笔记本电脑时代。

这彻底打破了笔记本电脑用户的原有使用习惯，而苹果也试图为人们提供一些替代方案。苹果推出了“远程光驱”（Remote Disc）功能，允许 MacBook Air 无线借用附近 Mac 或 PC 的光驱，并提供了外置 USB SuperDrive 光驱作为可选配件。

尽管与当时的 Windows 阵营竞争对手相比，初代 MacBook Air 被认为性能羸弱，但它为整个行业树立了新设计标准。它让苹果 Mac 系列为未来 App Store 软件安装、更快的互联网连接，以及流媒体、云存储等技术的崛起做好了准备。MacBook Pro 和 MacBook 最终也紧随其后，于 2012 年彻底淘汰了光驱。

Adobe Flash（2010 年）

在 iPhone 问世初期，苹果拒绝支持 Adobe Flash 的做法曾轰动一时。在 21 世纪头十年这段时间里，网络上绝大多数动画和视频都极度依赖 Flash。而 iPhone 和 iPad 却偏偏不支持该技术，这导致了长达数年的网页浏览割裂体验。

2010 年 4 月，就在初代 iPad 发布之际，乔布斯发表了题为《关于 Flash 的思考》（Thoughts on Flash）的著名公开信，批评 Flash 安全性差，且触控体验不佳。许多 Flash 游戏和界面都依赖于鼠标光标的精确位置进行交互，而这在 iPhone 的触摸屏上无法实现。

这其实也是苹果精心策划的一步棋。通过切断 Adobe 与快速增长的 iOS 用户群联系，苹果迫使开发者必须在坚守日益老化的 Flash 或拥抱 HTML5 等开放标准之间做出选择。此外，通过使基于 Flash 的游戏和工具无法兼容，苹果也促使开发者（以及 iPhone 用户）转向 App Store 下载这些游戏和工具（以及更多其它应用）。在那里，苹果可以筛选并利用这些作品盈利。

Flash 的消亡过程缓慢：Adobe 最终在 2020 年彻底停止了对 Flash 的支持。

耳机插孔（2016 年）

苹果前营销主管菲尔·席勒（Phil Schiller）将取消耳机插孔的行为描述为“勇气之举”，而这最终成为了 2016 年 iPhone 7 发布会上最轰动的头条新闻。此后，每一款旗舰 iPhone 都不再配备该插孔，而最近一款保留它的还是初代 iPhone SE。

为了让用户更容易接受，苹果在 iPhone 7 / 8 / X 包装盒中附赠了 Lightning 转 3.5 毫米转接头。随附的耳机也从传统插孔换成了 Lightning 接口。自然而然地，这意味着除非你已经拥有一副无线耳机，否则你无法在听音乐的同时为手机充电。

当然，这一举措最终促成了真无线耳机的普及。虽然苹果绝非第一家推出无线耳机（包括头戴式无线耳机）的公司，但取消耳机插孔无疑加速了无线设备的普及。

顺理成章地，在发布 iPhone 7 的同时，苹果也推出了 AirPods。一键设置和自动配对等功能，将人们期待已久的苹果便捷体验，浓缩在一个精致的小白盒里。

尽管早期遭遇了抵制，且那些坚守耳机插孔的竞争对手也曾借此“大肆自夸”；而时至今日，耳机插孔基本上已经只会出现在廉价智能手机，或专门针对音频发烧友（嘿，索尼）或发烧手游玩家（华硕 ROG）的手机上了。

最终，iPad Pro 也拿掉了耳机插孔，iPad 其它型号也紧随其后。唯一保留该插孔的非 Mac 设备是哪款？是 iPod Touch，直到最后一代（第七代）都一直保留着。

转接头门（2016 年）

2016 年是“转接头门”（Donglegate）之年。苹果当年对 MacBook Pro 的重新设计，再次彻底改变了笔记本电脑发展历程。为追求更轻薄的机身和更少接口，苹果几乎取消了所有专业人士赖以生存的传统接口。

在 2015 款 MacBook Pro 常被誉为实用性巅峰之后，这种做法显得尤为令人不适：该款配备了 MagSafe 磁吸充电接口、两个雷电 2（Thunderbolt 2）接口、两个 USB-A 接口，更不用说还有一个全尺寸的 HDMI 接口和一个 SD 卡槽了。

取而代之的是四个（在最便宜的 13 英寸 MBP 上甚至只有两个）雷电 3 / USB-C 接口和一个耳机插孔。

对于重度用户（比如我们动点科技的视频编辑）来说，就需要使用转接头（可能还不止一个）来连接 USB-A U盘、SD 卡、外接显示器等外设。许多人对取消 MagSafe 充电接口感到尤为愤怒。当然，这也意味着其中一个 USB-C 接口主要会被用来给 MBP 充电。

这确实加快了 USB-C 外设和配件的普及速度——也许是因为大家都厌倦了随身携带这么多转接头和扩展坞——但我们依然拥有大量 USB-A 设备。HDMI 仍然无处不在；有人也依旧没法离开 SD 卡。

最终，苹果自行纠正了路线。在 2021 年的 MacBook Pro 上，SD 读卡器和 HDMI 接口重新回归，甚至新版 MagSafe 也回来了，从而成功解放出了一个 USB-C 接口。

Touch Bar 风波（2021 年）

2016 年，苹果在 MacBook Pro 上推出了一个挺吸引眼球的新设计，叫作 Touch Bar。简单来说，就是把键盘最上面那一排传统按键，换成了一长条能发光的触摸屏。

当时苹果觉得，这绝对是个能改变大家用电脑习惯的伟大创新。这个小屏幕上的按钮不是固定的，你打开不同的软件，它就会跟着变出不同的快捷键。比如想调音量，或者拉动视频进度条，直接在上面滑一下就行。

但实际体验并没有想象中那么美好。新鲜劲儿一过，那些每天要靠电脑干重活的人——比如写代码的程序员、剪视频的编辑或是天天写文章的人，最先失去了耐心。

触摸屏是完全平的，无法盲打，按下去也没有任何“咔哒”反馈。这就倒逼大家每次想按上面的键，哪怕是最常用的退出键（Esc），都不得不中断思路，低头看一眼去确认位置。

这种找不到按键的烦躁感，把原本连贯的工作节奏全打乱了。而且，手指头放得稍微不注意就容易碰错，加上后来很多软件也懒得给这个小屏幕专门做搭配功能。慢慢地，大家越来越觉得这块触摸屏是个累赘，觉得它中看不中用，纯粹是“为了创新而搞出来的创新”。

面对大家持续不断的吐槽，苹果最后还是选择了听劝。他们先是试探性地妥协，把抱怨最多的退出键单独变回了实体键。再后来，苹果干脆大刀阔斧地把整个触摸屏全砍掉了，全部换回了那一排传统大按键。

如今，这块曾被寄予厚望的触摸屏已经彻底退出了历史舞台，成了苹果发展史上一个带着遗憾的小插曲。就目前来说，那种真实的、按得下去的实体按键，还是无法取代。

过去五十年，苹果用一次次激进的 “断舍离”，提前剪断了束缚技术进化的绳索。那些曾引发争议的决定，最终大多成为行业共识。迈入下一个五十年，其未来肯定会充满争议与阵痛。苹果公司未来会带来怎样的“行业不理解”时刻，也在不知不觉间成为了我们期待的一环。