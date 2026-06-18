GCash母公司启动IPO申请，菲律宾金融科技独角兽走到上市前夜

菲律宾金融科技巨头GCash的上市进程迎来新进展。

其母公司Mynt近日宣布，公司董事会和股东已授权其向菲律宾证券交易委员会提交注册文件，并向菲律宾证券交易所提交上市申请，为潜在首次公开募股启动正式流程。

根据Mynt披露的安排，本次拟发行股份将相当于IPO后公司总股本的12%，包括新股发行和老股出售，每股普通股面值为0.03菲律宾比索。公司同时强调，任何潜在发行仍需满足菲律宾SEC注册要求、PSE上市要求，并取决于市场条件、交易结构、治理审批以及其他常规成交条件。

不过，尽管Mynt距离上市更近了一步，但并不等于IPO已经获得监管机构最终批准。

过去几年，GCash一直是菲律宾资本市场最受关注的科技公司上市候选之一。如本栏目报道，Mynt在2021年完成超过3亿美元融资后，估值达到20亿美元，成为菲律宾首家独角兽企业。2024年，随着Ayala Corporation和三菱日联金融集团（MUFG）入股，Mynt估值进一步升至50亿美元。

围绕GCash的IPO预期也多次升温。此前，GCash曾被传可能通过上市募集10亿至15亿美元资金，并有望刷新菲律宾IPO募资规模纪录。不过，受菲律宾资本市场疲软等因素影响，其上市计划随后被推迟至2026年。此次董事会和股东授权提交相关文件，意味着这场被讨论多时的IPO进入更实质性的推进阶段。

GCash之所以受到资本市场关注，首先来自其在菲律宾数字金融市场中的用户规模和基础设施属性。

GCash最早可追溯至2004年推出的短信汇款服务，后来逐步发展为覆盖支付、转账、信贷、储蓄、保险、投资和商户服务的金融应用。GCash官网信息显示，目前已有9400万菲律宾人使用过GCash，平台覆盖数百万商户和社交卖家。

在菲律宾这样的市场中，移动钱包的意义并不只是替代现金支付。大量用户过去缺乏传统银行账户，数字钱包、电子货币账户和移动端金融服务在一定程度上承担了金融入口的角色。随着转账、账单支付、商户收款和小额信贷等功能不断扩展，GCash也从早期电子钱包，逐渐变成菲律宾数字金融普及的重要载体。

这也是Mynt IPO值得关注的原因。如果GCash顺利上市，它将成为菲律宾本土金融科技公司进入公开市场的重要案例，也可能为当地科技公司提供新的估值参照。

不过，Mynt面对的市场环境并不轻松。菲律宾股市近年IPO活跃度有限，投资者对高估值科技资产的接受程度仍需验证。如果Mynt最终寻求80亿美元甚至更高估值，公开市场将更关注其盈利能力、用户增长质量、金融服务变现空间，以及菲律宾资本市场本身能否提供足够流动性。

从股东结构看，Mynt背后已有多方战略资本支持，包括Globe Telecom、Ayala、Ant Group、MUFG、Warburg Pincus等。对这些股东而言，IPO既可能提供部分流动性，也将把GCash放到更透明的公开市场定价体系中。

Mynt总裁兼CEO Martha Sazon在公告中表示，过去十年里，Mynt已经从一家电子钱包运营商发展为菲律宾领先的金融超级应用和最大无现金生态系统。她同时表示，董事会和股东授权公司推进潜在上市，是Mynt增长历程中的下一步。

接下来，Mynt能否真正完成上市，仍取决于监管审批、市场窗口和发行定价。对于菲律宾科技生态来说，GCash的上市进程将是一个重要观察点：它不仅关系到一家金融科技独角兽的公开市场定价，也关系到菲律宾本土资本市场能否承接自己的科技龙头。