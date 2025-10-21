菲律宾金融科技巨头GCash的首次公开募股（IPO）计划或将推迟。

彭博社援引知情人士消息称，这家背后有着蚂蚁集团和三菱日联金融集团（MUFG）支持身影的数字钱包公司，正计划于2026年下半年在马尼拉上市，较此前预期时间推迟至少一年。

知情人士透露，GCash仍在就上市事宜进行磋商，相关细节尚未最终确定，包括募资规模、上市时机等关键内容仍可能调整。GCash母公司Globe Fintech Innovations Inc.（Mynt）在回应中也表示，目前尚未就IPO作出正式决定，将在条件成熟时推进。

作为背景，根据去年晚些时候的消息，GCash的整体募资规模预计在10亿至15亿美元之间。如果按上限计算，这将成为菲律宾史上规模最大的IPO——超过食品与饮料企业Monde Nissin于2021年创下的10亿美元纪录。

在原因层面，彭博社认为，此次延后主要受到菲律宾资本市场疲软的影响。数据显示，菲律宾证券交易所综合指数（PSEi）在过去12个月下跌17%，成为全球表现最差的股指之一。同期，MSCI亚太指数则上涨约19%。在市场低迷背景下，原定于9月上市的Hann Holdings也选择延期。

过去几年，GCash一直被视为菲律宾最具代表性的科技独角兽。其母公司Mynt在2021年完成一笔超过3亿美元的融资后，成为菲律宾首家独角兽企业，估值达到20亿美元。截至2023年8月，Mynt估值已升至50亿美元，其中蚂蚁集团持股约34%，略低于Globe Telecom的35%。

在市场表现方面，作为菲律宾用户规模最大的数字钱包，GCash已覆盖9400万用户，接近全国人口的80%。公司从移动支付起步，逐步扩展至转账、信贷、保险和投资等领域，被视为菲律宾数字金融普及的重要组成部分。

尽管时间再度推迟，但显然，GCash的IPO动向始终被寄予厚望。只是，在当前充斥着不确定性的市场情况下，这场备受期待的最大IPO，可能还要再去“做时间的朋友”。