Xbox 主机将再次涨价，涨幅 100 美元起步

Xbox 主机在短短 13 个月内迎来第三次涨价。自 8 月 1 日起，部分 Xbox 机型的全球售价将上涨至少 100 美元。

Xbox Wire 的一篇新闻稿指出，在美国，512GB 版本的 Xbox 主机将涨价 100 美元，1TB 版本将涨价 150 美元。此外，2TB 版本的 Xbox Series X 将停产。

Xbox 并未公布新的价格，但此次更新表明受影响的主机即将以以下价格出售：

Xbox Series S 512GB – 499.99 美元（目前售价 399.99 美元）

Xbox Series S 1TB – 599.99 美元（目前售价 449.99 美元）

Xbox Series X 数字版 1TB – 749.99 美元（目前售价 599.99 美元）

Xbox Series X 1TB – 799.99 美元（目前售价 649.99 美元）

值得注意的是，Xbox 近期发布了一款限量版 Series X 主机，配备 1TB 存储空间，将于 11 月发售，以纪念其 25 周年。这款主机的价格尚未公布，但可以预见的是，其售价也会更高。

此次价格调整是在去年 5 月和 10 月两次提价之后进行的。 Xbox 似乎也意识到这些价格调整可能会给消费者带来不满，并将持续的零部件危机列为此次价格调整的主要原因。该公司甚至表示，预计到 2027 年秋季，供应问题将会更加严重。他们的声明如下：

“去年 10 月，我们在美国将 Xbox 主机的价格提高了 20 至 70 美元。我们原本希望无需再次提价，并在过去几个月里与供应商协商解决方案。不幸的是，主机存储和内存的价格已经上涨了 2.5 倍以上，我们预计到 2027 年秋季价格还会翻一番。整个消费电子行业都在努力应对当前的零部件危机，但主机受到的影响尤为严重。与手机、电脑、音箱和其他消费电子产品不同，主机通常不以盈利为目的，而是以低于制造成本的价格出售。”

Xbox 并非孤例，索尼和任天堂也分别在过去一年中出于类似原因提高了 PlayStation 5 和 Switch 2 的价格。由于当前科技行业的经济形势，Valve 大幅提高了 Steam Deck 的价格，即将推出的 Steam Machine 售价也超过了 1000 美元。

对于 Xbox 来说，这无疑是又一个沉重的打击。近几周来，Xbox 游戏部门因大规模裁员的报道而频频登上新闻头条，这些裁员可能在未来几周甚至几天内发生。在 CEO 阿莎·夏尔马和首席内容官马特·布蒂宣布 Xbox 重组计划后，据报道，多家 Xbox 旗下工作室面临关闭或分拆的风险。Compulsion Games、Double Fine 和 Ninja Theory 据称一直在就未来进行谈判，另有报道称，Xbox 在夏日游戏节期间公布了 Ninja Theory 的下一款游戏《Senua》，以吸引潜在买家收购该工作室。