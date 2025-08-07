据路透社援引知情人士消息表示，东南亚二手车交易平台Carro正准备于美国IPO。消息称，该IPO最早有望于26年展开，募资额最高可达5亿美元。

此外，消息也透露，Carro的目标估值是达到超30亿美元。

作为参照，据悉，Carro最近一次的对外公布估值是21年——当时，该公司通过软银领投的3.6亿美元规模C轮融资获得了超10亿美元估值，并以此加入了独角兽阵营。不过，在去年早些时候，Carro方面也曾表示，正计划寻求1亿美元融资——基于这一融资，公司估值有望超过15亿美元。

而作为Carro最近的一次融资动向，去年年底，Carro曾宣布获得了韩国投资机构Woori Venture Partners的投资。不过，Carro并未公布此次投资金额及公司在其中的具体估值。

回到本次融资。路透社在文章中指出，如果Carro得以成功，该IPO将成为自冬海集团以来，东南亚企业在美国规模最大的IPO （冬海集团/SEA的募资金额为近9.89亿美元）。此外，凭借这一规模，Carro此次也将成为东南亚高科技公司在美第三大IPO。

不过，消息人士也表示，其IPO规模仍在讨论中，可能会根据市场情况而变化。并且，消息人士也并未透露Carro所要登陆的交易所。

Carro成立于2015年，总部位于新加坡，自称为东南亚最大的二手车交易平台，业务涵盖二手车相关的零售、保险、售后和融资借贷等方面。据官网介绍，目前，Carro的业务范围已覆盖新加坡、马来西亚、印尼、泰国、日本、中国台湾、中国香港等7个市场和地区，在亚太区域拥有超4500名员工。

Carro的官网中并未列出平台的具体经营数据。但据该公司在去年的访谈中透露，车辆在Carro的平均停留时间为26天左右，快于对手Carsome的45天。

值得一提的是，有知情人士称，在截至2026年3月的财年中，Carro有望实现1亿美元的年度息税折旧摊销前利润（EBITDA）。

在更大层面上，就东南亚二手车市场而言，有数据指出，今年，该市场规模预计可达超696亿美元，而这一数字有望在30年增长至961亿美元，实现6.65%的复合年增长率。

封面来源：Arvid Skywalker on Unsplash