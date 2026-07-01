大作难产、合作停滞、裁员将至：Xbox 过去几个月的糟心事都在这了

过去几个月对 Xbox 而言可谓跌宕起伏。早在今年二月，微软游戏部门便经历了重大管理层动荡，首席执行官菲尔·斯宾塞（Phil Spencer）与其潜在继任者莎拉·邦德（Sarah Bond）一同突然离职。新任首席执行官阿莎·夏尔马（Asha Sharma）与首席内容官马特·布蒂（Matt Booty）迅速采取行动，着手重建人们对这一颓势品牌的信任。

他们叫停了备受诟病且令人费解的“This is an Xbox”（这就是 Xbox）广告营销活动；在 Xbox Game Pass 因涨价 50% 导致大量用户流失后，他们下调了服务价格；他们还重申，代号为“Project Helix”的全新高端硬件正在研发中。此外，他们大胆宣布，公司组织名称将不再沿用“Microsoft Gaming”，转而采用全大写的“XBOX”。北京时间 6 月 8 日，Xbox 举办了一场精彩纷呈的夏季展示会，并向亲临现场的粉丝送出了数百台半透明绿色的 Series X 主机。

一切似乎都在朝着好的方向发展。然而，局势很快急转直下。就在展示会结束仅仅三天后，彭博社报道称夏尔马已计划在 7 月启动大规模裁员。随后，夏尔马和布蒂在 Xbox Wire 上发文，基本证实了这些报道，文中概述了未来 100 天内推行“Xbox 重置”（Xbox reset）的计划，并将原因归结为营收惨淡、硬件成本攀升，以及疫情期间的过度扩张。

或许还需要数周甚至数月，我们才能全面掌握 Xbox 正在发生的所有变化。以下是我们目前所掌握的情报，帮你快速回顾最近发生的那些糟心事。

《杀手》系列开发商无辜受牵连

当地时间 6 月 30 日，IO Interactive 在 X 上隐晦地宣布，其“就自有 IP《Project Fantasy》与某外部合作伙伴的关系已宣告终结”。消息很快得到证实，退出合作的外部合作伙伴正是 Xbox。IO 将继续推进《Project Fantasy》的开发，但表示鉴于资金变动，将不得不做出“人员调整”，这一措辞显然不是什么好消息。

《刀锋战士》再遭重创

漫威旗下备受喜爱的吸血鬼硬汉近来可谓流年不利。微软正考虑关闭 Arkane Studios，该工作室以《羞辱》系列、《死亡循环》以及《掠食（2017）》闻名。这也意味着 Arkane 即将推出的基于这位漫画偶像的游戏也将胎死腹中。《漫威刀锋战士》原定于今年晚些时候发售，但据称其内部发售日期已推迟至 2027 年末。

《腐烂国度》开发商 Undead Labs 面临倒闭风险

据称，Undead Labs 与此前提到的三家工作室——Compulsion Games、Double Fine 和 Ninja Theory——均面临被关闭的风险。Undead Labs 目前正在开发《腐烂国度 3》，该作曾在 6 月 8 日的 Xbox 展示会上亮相，并计划于 2027 年某个时间点发售。

第三方开发商称与 Xbox 的合作已陷入停滞

本周早些时候，多方报道指出，Xbox 正计划进一步调整 Game Pass。据为独立自主发行工作室提供咨询的顾问费尔南多·里佐（Fernando Rizo）透露，Xbox 已暂停与第三方工作室就游戏加入 Game Pass 之协议进行谈判。里佐近日在《The Business of Video Games》播客中表示，他曾与一些与 Xbox 谈判的开发商交流过，这些开发商都“遭遇了意想不到的打击”。里佐认为，这些合作目前处于“暂停”而非取消状态，因为 Xbox 正在重新评估 Game Pass 业务。

《使命召唤》粉丝们，没免费首发了

根据《使命召唤》粉丝网站 CharlieIntel 说法，动视和 Xbox 目前正在为即将推出的续作《现代战争 4》投放广告，广告中醒目的文字宣称该游戏“今年不会登陆 Xbox Game Pass”。（不出所料，这段文字全部使用了大写字母。）作为 4 月价格调整的一部分，夏尔马已将本作移出了 Game Pass，但我想 Xbox 是想尽可能清楚地说明这一变化，以免玩家在网上对他们大加指责。

多家知名工作室面临裁撤

在彭博社最初报道的几天后，我们开始更清晰地了解到 Xbox 高层正考虑关闭哪些工作室。其中包括：

Compulsion Games：曾制作出荣获皮博迪奖的《午夜之南》；

Double Fine：曾制作《脑航员》系列、《Keeper》以及《Kiln》的工作室；

Ninja Theory：《地狱之刃》系列开发商。（该工作室刚在 6 月 8 日的 Xbox 展示会上发布了新作《塞娜》预告片。）

夏尔马加速推进核心作品

在即将裁员的消息传出后不久，有报道称夏尔马计划优先推出 Xbox 核心游戏系列新作，包括 Bethesda 《辐射》、《上古卷轴》。该工作室早在 2018 年就宣布了《上古卷轴 6》，那时它还独立运营，E3 展会也尚在举办，但八年来，工作室从未公布过任何游戏实机画面。与此同时，尽管亚马逊改编的《辐射》剧集自 2024 年首播以来大受欢迎，但该工作室仍未宣布该系列新作。预计这一局面将在未来几个月发生改变。

除了上述工作室面临的威胁之外，Xbox 主机也经历了多轮涨价。无论到今年底能扳回多少局面，Xbox 在主机玩家群体中的形象都早已不如从前。夏尔马在这条重建信任之路上，才刚起步。