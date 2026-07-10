我只想给任天堂发好人卡

索尼停产光盘，微软大幅裁员、关闭工作室……

你上次听到关于任天堂大规模裁员的消息是什么时候？尽管继续坚守实体游戏市场意味着更大损失，但任天堂无疑是实体游戏最后的堡垒。即使在当前内存短缺导致芯片价格飙升之前，其基于内存芯片的游戏卡制造成本也远高于蓝光光盘。突然间，就连曾经饱受诟病的钥匙卡看起来也没那么糟了。它们可能没有卡片上的数据，但它们不受许可限制，你可以像对待你实际拥有的任何其他物品一样出售或交易它们。

还是那句老话，任天堂是世界的主宰！有人发帖是这么说的：

微软：我们要裁掉半数员工。 索尼：我们要终止实体游戏。 任天堂：你们见过我们《斯普拉遁》里的这件武器吗？我们叫它“bloblobber”。

如今，任天堂的粉丝（算我一个）往往把这家公司描绘成一位慈祥和蔼的长辈，认为它制作游戏是为了快乐而非盈利，而且从未做过任何自私的决定。当然，这纯属无稽之谈。任天堂和其它大型游戏公司一样，都以盈利为目的。事实上，其对盈利的追求更为强烈，而这正是问题的关键所在。

微软和索尼，就像科技行业乃至一众大型企业一样，其驱动力并非利润，而是增长。这些公司的目标是尽快占据最大市场份额，并将其他竞争对手挤出局；眼前的盈利只是次要考虑因素。正因如此，它们才会在收购一些根本不需要、最终也会关闭的工作室上投入巨资，或者在注定失败的在线服务模式上挥霍无度，或者在永远无法收回成本的3A大作上浪费资源，又或者一味追求人们可能根本无法用肉眼感知，更遑论想要的更高画质上浪费钞票。

然而，任天堂更热衷于赚钱（并把钱存起来以备不时之需——该公司目前银行账户里躺着 140 亿美元）。其追求的是实实在在的利润，盈利方式极其务实。任天堂的硬件成本更低、性能也更弱，同时严格控制游戏开发成本与团队规模。它留住了优秀人才——员工平均任职年限达 14.4 年。它并不追求技术领先；运营模式基本上就像一家造纸厂。

凭借运气与自身倾向，任天堂在当下这个极具挑战性时刻，占据了极有利地位。它相对不受内存危机的影响：即使今年晚些时候价格上涨，Switch 2凭借其适中的内存和存储空间，售价仍将保持在 4000 港元以下。游戏规模较小，开发人员也较少，这些开发者得以保住工作，因为任天堂谨慎地进行收购（再次强调，它们喜欢赚钱），同时没有让开发规模失控。

整个企业的运作可持续，但却乏味至极。说它由会计师掌管，是指公司的账目平衡，业务能稳定盈利，而不是指高管们头脑发热，最终让会计师们不得不通过牺牲数百人的生计来收拾烂摊子。

任天堂并不是你的朋友。它或许看起来像个“好人”；事实上，它是乏味的逐利者典型。但至少在当下，这两者或许恰好说的是同一个意思。