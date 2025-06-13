“如果没坏，就别修它。”这似乎一直是任天堂对 Switch 2 秉持的信条——而且这不仅体现在这款迭代续作的设计上——它取得了巨大的成功，很可能成为任天堂有史以来最畅销的产品。

在营销和推广方面，任天堂似乎也决心严格遵循 Switch 的策略，甚至到了包装看起来都极为相似、可能会让人混淆的地步。该公司公布、推广以及推出 Switch 2 的计划，与八年前 Switch 所采用的策略如出一辙：先是发布一段基础视频进行揭秘，三个月后再通过一场深度直面会详细介绍，公布游戏阵容，提供媒体预览，仅仅两个月后便正式发售。

即使以任天堂的标准来看，这波宣传攻势也算得上保守。但这种谨慎并未真正奏效。尽管 Switch 2 与 Switch 颇为相似，但这次的发布会背景截然不同，策略也远不如 Switch 顺利。

自 4 月全面揭晓以来的短短几周内，Switch 2 就遭遇了争议和负面报道，而任天堂在一些回应上似乎也显得异常笨拙。任天堂早已预见到了其中一些不利因素。这款游戏机售价 449.99 美元（约 3235 元），相比 Switch 上涨了 150 美元（约 1080 元），即便考虑到通货膨胀因素，这仍是任天堂游戏机历史上的最高价。

在设定了如此标价后，像比尔·特里恩（Bill Trinen）这样的高管所能做的并不多，只能解释当时的经济形势，尽力为这款游戏机做最好的宣传，并承担大家的愤怒和失望。

《马力欧赛车 世界》80 美元的售价所引发的愤怒也大抵如此。从某种意义上说，任天堂在这里抽到了下签，公开为许多其他发行商预计在年底前都会采用的涨价行为“背锅”。但任天堂通过其在整体定价沟通中的不一致性和缺乏透明度，使得这个问题变得比原本更具争议性。

对 《Nintendo Switch 2 秘密展》演示软件收费；将该主机的主要功能之一（GameChat）限制为 Nintendo Switch Online 订阅；对 Nintendo Switch 2 Edition 升级游戏收取不同金额的费用；这些决定本身都站得住脚，但任天堂关于这些决定的宣传却杂乱无章且不完整。再加上《马力欧赛车 世界》的定价，给人一种任天堂在一点点地敲诈顾客，且相当笨拙试图掩盖的感觉。

其他事情至少在一定程度上超出了任天堂的控制范围，但也加剧了发售前后的不稳定性。关税问题导致了北美地区预售的推迟以及部份配件价格上调；许多零售商的系统无法满足预售需求。任天堂自己的抽签购买制度也遇到高荷载情况。尽管据报道任天堂推迟了 Switch 2 的发布以确保充足的库存，但其似乎仍对需求的规模准备不足。

任天堂也犯了一些罕见的非受迫性错误。公司没有主动披露备受争议的游戏卡钥匙（Game-Key Card，即不包含实际游戏数据的“游戏实体版”），而是通过支持页面悄悄透露相关消息。这是关于新系统的几项技术细节中，任天堂处理不当的其中之一。

另一个虽小但令人费解的错误是，任天堂最初承诺底座模式下支持可变刷新率显示，但后来却悄然从网站上删除了相关内容提及，最终被迫为此道歉。任天堂目前无法确认或否认该功能是否会在未来的系统更新中推出。

任天堂在 Switch 2 的推广中遇到的困难，似乎是因为公司被现代电子游戏平台的本质以及这款主机与其前代产品之间的关系推离了舒适区。

这是任天堂首次以“2”命名主机（尽管你可以说它过去也用过“Super”和“Advance”这样的词）。该公司通常更倾向于谈论创新功能和游戏体验，而非技术规格。但 Switch 2 的宣传点相当直接：“就是 Switch，但性能更强”，而这款主机的高价格意味着其最大市场可能将是核心玩家群体——这些玩家在购买前习惯于比较硬件规格。

因此，任天堂不得不开始谈论可变刷新率、性能模式和 DLSS 等技术。他们采取了不同寻常的举措，让三位硬件技术人员成为 Switch 2 重大发布会的主角；在采访和问答环节中，他们似乎有些力不从心，只能给出一些干巴巴、明显照本宣科的回答。

技术崇拜对任天堂来说是一种奇怪的现象，但掌握细节在现代主机发布中至关重要。这既关乎连续性，也关乎新颖性。玩家想知道新主机有哪些新功能和改进，但他们也希望能够无缝可靠地延续上一代主机的体验。自从 PlayStation 5 和 Xbox Series X 默认向下兼容数字库以来，关于新主机平台的一系列新问题也随之产生，其中最值得关注的就是：我的老游戏将如何得到改进？

任天堂天生的严谨和品牌谨慎态度，与现代代际过渡中的传播挑战不太契合。在这个时代，人们渴望简洁，但他们问题的答案却可能相当复杂。正因如此，我们最终才有了一款名为《超级马力欧派对 空前盛宴——任天堂 Switch 2 版+空前盛宴 TV》的游戏。这也是为什么我们直到最近才看到《宝可梦 朱/紫》的免费更新在 Switch 2 上运行得更加流畅的实机画面——而其他制造商可能会将此作为一个重要的卖点。这同样解释了为什么我们仍然对虚拟游戏卡、钥匙卡、GameShare 以及 GameChat 感到困惑。

这些都重要吗？任天堂搞砸了吗？也许并没有。任天堂不久前宣布，发售后的四天内，Switch 2 全球销量突破 350 万台，成为任天堂有史以来销售速度最快的游戏主机。

任天堂可能在公关上表现不佳，但这并不会对 Switch 2 的整体命运造成太大影响。短期来看，新主机的首批库存注定会售罄；从长远来看，能真正影响它成功的只有两点：游戏和主机本身的体验是否足够吸引人，以及它的价格是否会吓退潜在消费者。

目前看来，《马力欧赛车 世界》反响良好，主机的设计也展现出任天堂一贯的用心，与 Wii 到 Wii U 时期令人困惑的过渡相比，Switch 到 Switch 2 的转变要顺畅得多。

不过，价格仍是一个潜在风险。如果售价突破 400 美元，对经济压力下的家庭用户可能是一道门槛，尤其是当早期“铁粉”购买潮过去后，这一问题将更加突出。虽然 PS5 以类似的价格持续热卖，但 Switch 家族的便携性依然具有吸引力。

主机的营销是场持久战，Switch 2 已经正式上市，近期的争议大概率会被淡忘。但如果任天堂想让 Switch 的成功延续下去，显然还得吸取些教训。