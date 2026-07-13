AWS拟在菲律宾投资最高50亿美元，泰国批准19.9亿美元产业项目｜SEA Now

过去一周，东南亚科技市场有哪些新动向值得关注？SEA Now将带你回顾（2026.07.07-2026.07.12）这一期值得关注的企业进展、产业趋势与投融资动态。

推荐看点

AWS拟在菲律宾投资最高50亿美元。

泰国9个AI、电子、航空和清洁能源项目获批，总投资19.9亿美元。

淡马锡计划将AI直接投资占比提高至10%至15%。

以上。让我们进入本期正题。

区域风向

AWS拟在菲律宾投资最高50亿美元：据外媒报道，AWS正与菲律宾方面讨论一项最高50亿美元的长期云基础设施投资，其中包括在当地设立AWS区域的可能性。相关投资预计将在未来15年内展开，用于扩大菲律宾数字基础设施和云服务能力。目前，该计划仍处于讨论阶段，具体规模、建设安排和时间表尚未最终确定。

泰国批准9个产业项目，总投资19.9亿美元：据泰国投资促进委员会披露，近期获批项目覆盖AI基础设施、先进电子、航空、清洁能源和食品生产。其中，日本Datasection将投资2.35亿美元建设GPU服务器基础设施，雀巢将投资6.89亿美元扩建咖啡生产设施，另有两个总装机容量120MW的风电项目获得1.69亿美元投资。

淡马锡计划将AI投资占比提高至10%至15%：在最新年度投资回顾中，新加坡投资机构淡马锡提出，到2031年3月将AI直接投资在其投资组合中的占比由目前约6%提高至10%至15%。截至2026年3月底，淡马锡投资组合净值为5180亿新元。其AI相关投资覆盖能源和数据中心、半导体、云服务、基础模型以及AI应用和软件基础设施。

Carousell首次实现全年EBITDA转正：新加坡二手交易平台Carousell公布的2025财年数据显示，公司首次实现全年息税折旧摊销前利润转正，收入同比增长18%至1.41亿美元，较2021财年接近增长两倍。二手商品交易业务收入增长40%，占总收入的45%。截至财年末，Carousell在新加坡、中国香港、马来西亚和印尼运营29家实体门店。

马来西亚将建设年产3000吨稀土永磁体工厂：澳大利亚稀土企业莱纳斯（Lynas Rare Earths）与韩国磁体制造商JS Link已签订长期合作协议，计划在马来西亚关丹建设稀土永磁体工厂。该工厂将设在莱纳斯现有先进材料工厂附近，设计年产能为3000吨钕铁硼烧结永磁体，预计新增最多400个岗位。莱纳斯还将向JS Link投资约5000万澳元，约合3470万美元。

新加坡拟将新类型基金审批时间缩短至三周：据媒体报道，新加坡金融管理局近日就零售基金监管规则调整公开征求意见，计划为现有规则难以覆盖的新类型基金建立独立框架。根据拟议安排，监管部门预计用约三个月确定一类新基金所需的风险防护措施，后续符合相同要求的产品最快可在三周内获得批准。流动性管理、资产保管、治理和信息披露等要求仍将保留。

马来西亚公共电动汽车充电点增至6416个：马来西亚投资、贸易及工业部披露，截至2026年5月底，该国已安装6416个公共电动汽车充电点，包括2143个直流快充点和4273个交流充电点。马来西亚计划到2030年让电动化汽车占汽车销量的20%，并逐步将产业重点从整车进口转向本地组装、电池、电机和高级驾驶辅助系统等供应链环节。

新加坡首个量子科技加速器纳入4家公司：据悉，量子科技投资机构QAI Ventures近日启动新加坡量子科技加速器Singapore Quantum Accelerator，首批从12个国家的63份申请中选出4家公司，方向涉及低温量子硬件、神经刺激、光子芯片制造和先进材料。其中，每家公司将获得价值30万新元的投资及相关商业化支持，项目为期五个月。

数据报告

马来西亚数据中心热度不减，但谁来供电、供水和供人？：东盟与中日韩宏观经济研究办公室报告预计，马来西亚数据中心容量将由2025年的约0.9GW至1GW增至2029年的3GW至4GW，其中柔佛约占全国已运营容量的80%。报告估算，一座100MW数据中心每天约消耗420万升水，而单个设施投入运营后通常只需要30至50名全职员工。电力、水资源、专业人才和本地供应链成为行业继续扩张面临的主要限制。

九成企业押注数据治理，新加坡AI投入逻辑正在转变：Confluent发布的报告显示，78%的新加坡IT负责人认为实时数据基础设施不足正在拖慢AI规模化，75%的受访企业已经部署或正在试点AI智能体。90%的受访者将数据管理和治理列为投资重点，86%重视数据流处理。超过73%的受访者表示，相关AI项目已经停滞，其中约一半已经完全放弃。

新加坡员工不排斥AI，但日常核心使用率仅6%：Salesforce调查显示，仅29%的新加坡受访职员对AI持怀疑态度，低于37%的全球平均水平，但只有6%将AI视为日常工作的核心组成部分。新加坡人力部的另一项调查显示，71.5%的私营企业尚未采用AI。在已经采用AI的企业中，只有3.8%将其融入核心业务流程。

IMF预计马来西亚和泰国2026年分别增长4.7%和1.9%：国际货币基金组织发布的7月《世界经济展望》指出，韩国、中国台湾、泰国和马来西亚是AI相关硬件的主要净出口经济体，2026年一季度经济表现平均高出此前预测4.4个百分点。马来西亚2026年经济增长预期维持在4.7%，泰国预期上调0.4个百分点至1.9%。越南增长预期为7.5%，主要受到科技产品出口和内需支撑。

马来西亚可再生能源装机占比有望达到32%：丰隆投资银行研究预计，马来西亚可在2026年实现可再生能源装机占比32%的目标，并计划在2030年和2050年分别提高至35%和70%。数据中心用电需求、屋顶太阳能和电池储能将成为新增需求来源。截至5月，马来西亚Solar ATAP屋顶太阳能计划申请量已超过1万份。

76%新加坡投资者使用AI辅助理财：汇丰调查显示，76%的新加坡中高净值投资者使用AI进行金融和投资活动，高于72%的全球平均水平。在可投资资产达到200万美元以上的受访者中，AI使用率达到90%。不过，只有8%的新加坡受访者称AI是其最近一次重大投资决定中最具影响力的信息来源，57%更倾向于结合AI工具和人工顾问作出判断。