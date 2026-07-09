AWS拟在菲律宾投资最高50亿美元

据外媒报道，日前，AWS正与菲律宾讨论一项最高50亿美元的长期云基础设施投资，内容包括在菲律宾建立AWS Region的可能性。

报道指出，如果相关投资落地，其预计将在未来15年内展开，用于扩大菲律宾数字基础设施、云服务能力和高价值岗位供给。目前，投资计划仍处于讨论阶段，具体规模、时间表和建设安排尚未最终确定。

作为背景，Amazon曾在5月份时表示，到2039年，公司在印尼、马来西亚、新加坡和泰国的云计算及AI基础设施投资预计将超过330亿美元。

这一投资规划也建立在AWS过去几年在东南亚持续扩张的基础上。早在2021年，AWS就已启用亚太（雅加达）区域，并计划在未来15年内向印尼投资50亿美元。随后，AWS在新加坡、马来西亚和泰国继续加码：2024年，AWS宣布将在新加坡追加120亿新元投资，用于发展云和AI基础设施；同年，AWS亚太（马来西亚）区域启用，表示计划到2038年在马来西亚投资超过62亿美元；去年1月，AWS亚太（泰国）区域也全面开放，而其此前也曾承诺将在未来15年内对泰国投资超过50亿美元。

AWS之外，近年来，随着AI热潮升温，欧美科技巨头也对东南亚云和AI基础设施投向更多资源。2024年，微软宣布将在印度尼西亚投资17亿美元，用于建设新的云和AI基础设施。同年，谷歌也表示将在马来西亚投资20亿美元，建设其在当地的首个数据中心和云区域。此外，马来西亚近期也获得了包括微软、AWS、谷歌、甲骨文和字节跳动在内的多笔数据中心及AI基础设施投资承诺。

相应地，行业需求也在放大这一趋势。有报道指出，南亚和东南亚数据中心市场未来四至五年预计将以24%的复合年增长率扩张，到2030年容量有望翻倍。尽管新加坡仍是区域内最为成熟的数据中心枢纽，但受土地、电力和可持续发展要求限制，新增需求正在向马来西亚、印尼、泰国、越南和菲律宾等市场外溢。

再把目光转回到菲律宾。当前，菲律宾仍是该区域内规模较小的数据中心市场，相关需求主要来自企业客户、业务流程外包行业和逐步上升的云采用率。如果本次AWS的投资得以落地，这将使菲律宾在本地云服务能力上补上重要一环，并且也有助于金融科技、电子政务、AI应用和企业云迁移获得更低延迟和更清晰的数据合规条件。

不过，对菲律宾来说，云基础设施投资最终仍要回到本地承接能力。电力供应、网络连接、数据中心用地、冷却系统、云和网络人才，以及数据治理规则，都会成为其落地的关键考验。