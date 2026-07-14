竞品都在扩边界做生态，苹果仍在死磕精品剧集

自问世以来，Apple TV （之前叫 Apple TV +）一直秉持质量至上原则，而非追求数量。虽然其剧集和电影数量远少于 Netflix 或 Disney + 等平台，但总体而言，其推出的作品质量都相当出色。这一策略让外界常将其与昔日 HBO 相提并论，而 2026 年平台更是推出了一系列精彩纷呈的新剧与回归佳作。历经数年沉淀，Apple TV 似乎终于步入了正轨。

就全新剧集而言，今年的题材布局相当广泛。打头阵的是令人惊喜的《寡妇湾》，它巧妙驾驭了惊悚与幽默并存的高难度平衡。与之并肩的还有《玛戈没钱了》和《极致欢愉保障》，这两部剧分别从截然不同的视角探讨了单身母亲和性工作者的故事；以及由艾米·亚当斯、哈维尔·巴登等明星主演&风格浮夸且时常令人匪夷所思的《恐怖角》翻拍版。

单凭这些，就已经构成了相当扎实的内容阵容。但真正让 Apple TV 内容版图更加丰满的，是这些新剧与既有系列的续作同步推出，其中许多剧集已持续热播多年。从上个月开始，科幻侦探剧《谜探休格》、后末日惊悚剧《末日地堡》以及长寿架空历史剧《为全人类》的衍生剧《星城》均推出了新一季 / 首季。

接下来的几个月预计也将延续这一组合。《人生复本》《流人》《足球教练》都将回归，推出新季。与此同时，还有《最后目击》和由安雅·泰勒-乔伊领衔的《幸运女神》等全新惊悚剧，以及两部搭档喜剧：由瑞安·雷诺兹和肯尼思·布拉纳主演的《求救信号》，以及马修·麦康纳和伍迪·哈里森主演的《兄弟》。或许今年，Apple 终于还会推出筹备已久、探讨美国本土恐怖主义题材的剧集《反仇专家》。

走到这一步，Apple TV 花了数年时间。这不仅需要打造出像《流人》和《为全人类》这样能延续多季的爆款，还要在题材类型上不断探索。Apple 在科幻领域尤为成功，但其最受热议的剧集——如《足球教练》和《寡妇湾》——却多为喜剧。目前，该平台成功融合了轻松娱乐与更具传统质感的精品剧集。这一趋势至少在可预见的未来仍将延续。

《末日地堡》和《为全人类》等剧虽将迎来完结，但重磅剧集《同乐者》《人生切割术》以及备受奖项青睐的《片厂风云》的新季已蓄势待发，备受期待的威廉·吉布森赛博朋克经典之作《神经漫游者》改编版也即将登场。

Apple 专注于高端剧集的做法，其与众不同之处在于与竞争对手的“增长思维”形成了鲜明反差，这一点尤为引人注目。Netflix 便是典型例证。随着《怪奇物语》和《鱿鱼游戏》等剧集的完结，这家流媒体平台不再那么依赖重磅剧集。相反，真人秀、直播节目、播客，甚至是互动游戏都成为了 Netflix 的重点，旨在吸引更广泛的受众。同样，迪士尼也在尝试将 Disney + 转型为“公司沉浸式、互动式的数字核心”， 这意味着它将专注于传统节目以外的内容来吸引用户。

当然，Apple TV 并非完美无缺，其电影内容令人失望；即将上映的影片，例如玩具车改编电影《火柴盒大电影》，也让人信心不足。

此外，Apple TV 也开始拓展至一级方程式赛车（F1）等直播体育赛事领域。但在电视方面，这家流媒体平台的做法令人耳目一新。

当几乎所有订阅服务都似乎坚定地致力于迎合尽可能多的潜在客户时，Apple TV 仅仅是一个提供优质剧集的平台。种种迹象表明这种情况未来可能会改变，但就目前而言，Apple TV 是流媒体领域最接近高端平台的选择。