越南有望成为新东南亚数据中心要地？

BMI Country Risk & Industry Research近日发布的报告指出，未来五年，越南有望成为东南亚数据中心市场的新竞争者。

报告称，随着云服务商和AI企业寻找更多基础设施选址，越南正从本土电信运营商主导的中小规模市场，向超大规模和AI级设施扩展。

目前，越南拥有约148兆瓦运营容量，主要集中在河内和胡志明市。另有79兆瓦正在建设，已经宣布或规划的项目则超过870兆瓦，接近现有运营容量的六倍。庞大的项目储备为后续扩张提供了基础，也让越南开始获得更多国际运营商和云服务商关注。

与区域主要市场相比，越南的现有规模并不突出。相关数据显示，新加坡已安装容量约1吉瓦，仍是东南亚规模最大、成熟度最高的数据中心枢纽。海底光缆、区域互联能力和监管环境，使新加坡继续承担核心网络节点功能，但土地、电力和可持续发展要求已经限制其新增容量。

相应的，新加坡周边的马来西亚柔佛率先承接了这部分需求。当地已安装容量约897兆瓦，并吸引微软、甲骨文和字节跳动等企业投资。随着项目数量快速增加，马来西亚也开始提高数据中心审批门槛，并加强对电力、水资源和可持续性的审查，部分新增需求由此继续寻找其他承接地。

在新加坡和柔佛之外，泰国是越南更直接的竞争对象。截至2026年第二季度，泰国拥有216兆瓦运营容量，正在建设和规划中的项目达到944兆瓦，均高于越南当前水平。AWS、Google和微软等企业也已在当地建设云和数据基础设施。不过，泰国市场同样受到电网、绿色电力和专业人才限制，规划容量能否按期交付仍有不确定性。

当前，印尼的数据中心容量则已经超过300兆瓦，增长主要来自本地数字经济、数据存储要求，以及互联网企业和云服务商需求。相较于主要承接新加坡外溢需求的柔佛，印尼拥有更大的本地市场，也已经形成较为成熟的云基础设施。

作为对比，越南云计算市场预计将从2025年的21亿美元增至2031年的102亿美元，复合年增长率达到30.1%，明显高于亚太地区17.6%的平均水平。2026年1月生效的《个人数据保护法》也提高了对个人数据处理和跨境传输的要求，预计将增加本地数据存储、灾难恢复和云基础设施需求。

另一方面，Viettel已经在胡志明市开工建设一座140兆瓦超大规模数据中心园区，并计划到2030年形成最高560兆瓦容量。CMC在西贡高科技园区获批的项目首期容量为30兆瓦，后续可扩展至120兆瓦。越南近期公布的项目还包括一座投资21亿美元、IT负载达到200兆瓦的AI园区。按照BMI统计，越南近几个月公布或拟议的AI及数据中心投资已经超过70亿美元。

此外，国际云服务商也在增加当地基础设施。Google和阿里巴巴预计将在胡志明市建设其在越南的首批超大规模数据中心，并计划于2027年开始运营。AWS则已于今年6月启用河内Local Zone，把部分计算和存储服务部署到当地。ST Telemedia Global Data Centres、NTT DATA和阿联酋AI企业G42等公司也在关注越南市场。

不过，超过870兆瓦的项目目前大多仍停留在宣布或规划阶段。越南今年2月将数据中心纳入商业电价类别，据BMI估算，部分设施的运营成本因此上升超过50%。高耗能AI设施还会增加电网压力，而国际网络连接、工程建设和设备供应也会影响项目交付速度。

值得一提的是，为缓解供电压力，越南正在发展可再生能源直接购电机制，并增加风电、光伏和储能投资。富士康与Brookfield已宣布计划在当地建设最高1吉瓦的风电、光伏和电池储能项目，三星也签署了越南首批大型可再生能源直接购电协议。未来十年，越南电力结构预计仍将以火电为主，能源成本和碳排放仍会影响国际客户的长期选择。

总体来看，电力和网络资源的稀缺，也会改变越南数据中心市场的竞争方式。Viettel、VNPT和FPT等本土企业掌握网络资源和政企客户，国际企业则带来资本与超大规模项目经验。能够同时获得稳定电力、国际带宽和长期客户的运营商，将更有机会在这一轮区域容量调整中占据优势。