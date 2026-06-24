超大规模投资涌入后，泰国数据中心市场进入交付考验期

随着AWS、Google、微软等企业陆续加码，泰国数据中心市场的焦点正在从招商引资转向容量交付。

BMI Country Risk & Industry Research近日在报告中指出，截至2026年第二季度，泰国正在建设和规划中的数据中心总容量达到944兆瓦，是当前216兆瓦运营容量的四倍以上。在超大规模云服务商和平台企业加快布局的推动下，泰国正在成为东南亚数据中心投资的新承接地之一。

从区域分布看，曼谷仍是泰国数据中心市场的核心，现有运营容量约145.8兆瓦。春武里府所在的东部经济走廊（EEC）则正在成为第二增长中心，现有运营容量约70兆瓦，并持续吸引大型园区和高密度项目落地。BMI认为，泰国数据中心需求主要来自企业数字化、云服务采用率提升，以及新加坡数据中心建设限制带来的区域需求外溢。

作为背景，本栏目此前曾报道，AWS已于2025年1月启用AWS亚太（泰国）区域，并计划在泰国长期投资超过50亿美元。Google此前也宣布将在泰国投资10亿美元，用于建设数据中心和云区域基础设施。微软则已宣布将在泰国建立新的数据中心区域，而TikTok相关数据基础设施项目也持续获得泰国投资促进委员会（BOI）批准。

这些投资让泰国从区域数据中心竞赛中的后来者，逐步成为超大规模基础设施项目的重要承接地。与新加坡相比，泰国拥有更充足的土地和工业用地储备。与马来西亚柔佛等热门市场相比，泰国也希望借助EEC、工业园区、海缆和电力基础设施，把数据中心与制造业、云服务和AI应用需求连接起来。

政策层面，泰国政府正在通过能源和投资促进机制提高市场吸引力。BMI提到，泰国已在2026年1月推出2吉瓦可再生能源直接购电协议（DPPA）试点，允许符合条件的数据中心运营商直接向发电商采购可再生电力。该机制要求项目使用新增可再生能源电站，并允许配置电池储能系统，参与数据中心单个设施需具备至少50兆瓦IT基础负载。

同时，BOI也通过税收优惠、外资100%持股许可和土地所有权安排支持大型数据中心项目。本栏目此前报道，BOI在2026年1月批准七个大型数据中心项目，总投资额超过960亿泰铢。2026年5月，泰国又批准六个重大投资项目，总额接近万亿泰铢，其中TikTok相关数据基础设施扩建计划占据核心位置。

不过，项目密集获批并不等于容量可以顺利落地。BMI认为，随着超大规模投资从公告进入建设阶段，泰国数据中心市场的主要挑战正在从需求生成转向电网准备和交付能力。大规模数据中心需要稳定电力、可再生能源采购、冷却系统、并网升级和高密度运维能力，如果基础设施进度跟不上，规划容量和真实运营容量之间的差距可能在未来两到三年扩大。

电力是其中最直接的变量。BMI预计，由于液化天然气供应趋紧，以及能源密集型产业需求上升，泰国电价可能在2026年下半年和2027年面临上行压力。尽管财政缓冲有望降低部分消费者端冲击，但对数据中心开发商而言，电价和电力稳定性仍会影响项目经济性。

随着AI和云工作负载提高单机柜功率密度，压力还会进一步传导到人才和运维环节。泰国拥有较大的工业劳动力基础，但数据中心所需的电力基础设施工程师、冷却系统专家和高密度运维人员仍需要持续培养。对于面向超大规模客户的项目来说，人才供给将直接影响交付速度和长期运营质量。

此外，绿色电力供应也会成为项目能否承接国际客户的关键条件。超大规模云服务商越来越重视可再生能源比例、碳排放披露和水资源效率，泰国如果希望把招商优势转化为长期竞争力，就需要加快可再生能源部署和电网现代化，而不只是提供土地和税收优惠。

在这样的门槛下，市场竞争可能进一步向资本实力较强的平台集中。BMI提到，Bridge Data Centers、STT GDC、True IDC和Supernap等运营商正在扩大市场份额，AWS和Google等全球云服务商也在推进本地云区域。随着项目规模、资本成本和可持续性要求提高，小型运营商将更难独立支撑高密度园区建设。

对泰国来说，数据中心热潮已经进入新的阶段。过去一年，大厂投资和BOI审批证明了市场需求和政策吸引力。接下来，电力供应、绿色能源、并网速度、人才储备和项目执行能力，将决定944兆瓦规划容量中有多少能真正转化为可运营的数字基础设施。