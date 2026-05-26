新加坡外溢需求推动东南亚数据中心扩张，电力约束成落地关键

东南亚数据中心市场正在从新加坡单一核心，转向由新加坡及周边新兴市场共同承接增量需求的多枢纽格局。

穆迪评级近日发布报告称，未来四至五年，南亚和东南亚数据中心市场预计将以24%的复合年增长率扩张，到2030年容量预计翻倍。然而，对东南亚而言，新增产能的分布将越来越多受到电力、土地、审批和项目执行能力影响。

根据报告，新加坡仍是东南亚最大、最成熟的数据中心枢纽，已安装容量约为1.0吉瓦。凭借海底光缆连接、区域互联地位和稳定监管框架，新加坡仍承担区域连接网关和核心控制节点功能。

但新加坡数据中心进一步扩张面临土地、电力和可持续发展要求限制。受此影响，运营商和云服务商正更多采用“核心加周边”的部署模式，由新加坡保留核心互联功能，并在周边市场建设新增容量。

马来西亚柔佛是这一外溢趋势下最直接的受益者。过去五年，柔佛已发展为东南亚增长最快的数据中心枢纽之一，并逐渐成为区域重要市场。相对充足的土地、电力基础设施、投资激励，以及靠近新加坡的地理位置，使其能够承接原本集中在新加坡的部分需求。

目前，柔佛已安装容量约为897兆瓦，并拥有较大开发管线。柔佛正越来越多地被纳入与新加坡相关的数据中心部署策略，以服务区域需求。微软、甲骨文等企业已在当地作出投资承诺，过去一年柔佛也迎来新的云区域建设，延续了字节跳动此前在该州的部署。

与柔佛主要承接新加坡外溢需求不同，印尼的增长更多来自本地市场。以大雅加达和巴淡岛等节点为主，印尼数据中心容量已超过300兆瓦。本地数字经济规模、数据本地化要求，以及全球云服务商和本土科技企业需求，是推动印尼市场扩张的主要因素。

泰国和越南则处于中等规模但加速发展的阶段。泰国以曼谷和东部经济走廊为主要枢纽，受益于政府支持和基础设施改善；越南的胡志明市和河内也正在成为企业和云部署的重要中心。两国超大规模数据中心渗透率仍处较早阶段，但已开始吸引区域多元化布局需求。

菲律宾市场规模相对较小，但也在稳步扩张。当地数据中心活动主要集中在马尼拉大都会，需求主要来自企业客户、业务流程外包行业和云服务逐步采用。

随着新增产能向更多市场分散，电力和土地正在成为运营商提前锁定的关键资源。穆迪指出，超大规模云服务商正越来越多通过定制化园区和与数据中心开发商设立合资企业，在印度、印尼和马来西亚等市场获取电力和土地，以提高扩张速度并控制成本。

整体来看，东南亚数据中心扩张已不再只是需求增长问题。新加坡容量受限正在推动新增投资向周边市场外溢，但哪些市场能够真正承接下一轮项目，将取决于稳定电力、可用土地、清晰审批和项目交付能力。