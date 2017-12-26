森亿智能：医疗数据质量低这个顽疾，得让 AI 治一下 | 创业 初创公司报道

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基于大数据的人工智能在产生大量数据的互联网时代如鱼得水，快速渗透着各领域。其在医疗领域的赛道主要有两条，医疗影像的人工智能解读及以文本为代表的非图像类医疗大数据的应用。

“ 整个人工智能的医疗应用产品目前还处于初级阶段，基本是实验室的简单算法转化到临床的某一个场景。目前转化的比较好的是医疗影像，因为其技术实现难度相对较低，同时业务场景清晰。但是影像数据在整个诊疗流程中只占很少的部分，其他大部分海量数据信息都是以文本或离散的结构化数据的形式集中在业务系统里面。”森亿智能 联合创始人马汉东表示，医疗大数据更需要人工智能的助力。

事实上，医疗机构的数据量虽然庞大，但是有质量不高、结构化和标准化不足、分散在“孤岛”中无法有效利用等问题，极大地拉低了数据可用性。医疗数据的专业性、复杂性、多样性却成为大数据应用的壁垒，所以目前医疗大数据应用并未形成一定规模。随着市场的发展，技术的推动和医联体等相关政策对医疗信息化的引导，据《中国大数据产业发展前景与投资战略规划分析报告》预计，到 2020 年医疗大数据市场将达到 390 亿元。基于需求的推动，很多技术人员都相信人工智能在此领域一定有不俗的表现。

成立于 2016 年 4 月的森亿智能核心业务就是旨在解决医疗大数据的痛点，通过数据治理将低价值数据转换成为高质量数据，推动数据驱动的面向医疗科研、医务管理、患者服务的人工智能应用，加速智慧型医疗系统建设。为了将人工智能与医疗更好的结合，该公司拥有一支由集合了人工智能、医学、医学信息学、医疗信息化等领域专家的团队。森亿智能创始人兼 CEO 张少典毕业于美国哥伦比亚大学医学信息学专业并获取博士学位，在学术研究领域曾发表数十篇医学信息学、医疗数据领域国际级学术论文。

医疗领域拥有大量痛点，人工智能在该领域的应用前景很积极。但由于人工智能是比较新的技术，真正应用到临床还需要经历一些必要的过程。“现在很多医疗人工智能产品只是在好看的概念阶段，还没有到好用的实践阶段。”马汉东认为这是目前医疗人工智能产品为什么难以落地的关键原因。以医生临床应用的角度与仅仅以汇报展示的角度去审视数据，将会发现两者对数据的要求完全不同。“ 我们现在以应用的角度对数据进行整合和治理，不管是结构化临床数据还是非结构化文本等方面，把人工智能技术后期对数据的需求转化为自动化的数据治理框架，这是我们的逻辑。” 他解释道。森亿希望对不同区域，不同医院的大量数据进行整合及治理，提升数据质量，为将来人工智能在医学的应用落地打好基础。

而整合庞大的医疗数据库的第一个问题就是，数据标准化和结构化。“当我们直面数千家医疗机构的的真实数据时会发现不同来源的数据间完全无法互相交流，同时每一个数据点的准确性有极大的差别。以临床数据中最重要的诊断信息为例，所有的数据当中其实只有一部分的数据是正确编码的，同时很多机构所使用的院内编码都在标准基础上有所改动。这时，森亿开发的人工智能自动编码算法就起到了极大的作用，其对无编码诊断的补全以及已有编码的纠错可很大程度上解决原始数据本身的质量问题。因此，人工智能技术不一定只能用在看似高端的辅助诊断上，也可以用于高效、自动地提升数据质量以及优化数据收集的效率这些基础性工作中。”马汉东说。

除了数据标准化与结构化的问题，医疗数据在应用方面还有扩展性局限的问题。目前人工智能公司一般都是通过和某一家医院合作的方式取得一定量的数据来训练算法，最后形成一个模型。但是因为医疗问题本身的复杂性，一家医院的数据也许只适用于该医院、该地区或特定的临床环境，不能直接无验证地扩展到其他应用场景。“ 我们说现在医疗人工智能产品不成熟，这个不成熟并非体现在技术方面，行业领先的人工智能公司其实在技术上差异不大。更大的差异体现在其模型训练和落地过程中。”马汉东再次强调数据对于医疗人工智能实用价值的重要性。

“ 所以在我们看来，提高收集数据的质量以及覆盖度才是人工智能落地医疗应用的关键；唯有提升临床全局数据质量，最后才能转化可用的产出。” 马汉东表示医疗人工智能公司应该先从数据的底层打好基础，再走向应用层面。如果直接走应用层面，风险很大。“ 医疗领域容错率很低，如果一旦出错，人工智能落地医疗行业的前景和速度都会受到极大影响。”他说。

耕耘于数据治理及挖掘的森亿智能，已与北京大学、上海交通大学、复旦大学、康奈尔大学等国内外著名高校建立了研发合作关系，并且希望形成符合我国医学数据特点的专业临床行业标准。当前，森亿智能的核心业务是搭建并提供以人工智能驱动的数据治理与挖掘平台。据其公开资料显示，森亿智能的产品应用场景主要面向医疗机构和企业，包括帮助医院智能建库和提供科研辅助服务、为药企或械企提供数据标准化服务以及为保险公司和第三方管理公司提供智能病例分析服务等。

就在前不久，森亿智能宣布完成了 A 轮 5500 万融资，本轮融资由红杉资本中国基金领投，中电健康基金战略投资。其中，中电健康基金是由中电数据服务有限公司（简称“中电数据”）为培育健康医疗大数据产业生态体系而发起设立的。此前，森亿智能已获得由真格基金、华岩资本、树兰医疗共同投资的近千万人民币天使轮融资。

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