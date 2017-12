陈海波从没收到那么多的采访和会议邀请。

2017 年下半年以来,零售行业的关键词变成了“无人”,陈海波创立的“深兰科技”开始为无人店提供底层技术,包括阿里巴巴旗下淘咖啡、以及“全部国内 Top 10 的零售企业”等都是这家公司的客户。

而陈海波的工作日程也随之被谈判、会议演讲和采访填满,同时,深兰科技也在飞快地扩张商业领土。他预测 深兰科技 的用户数也许会在一年之内超过微信。微信有多少用户呢?到 11 月中旬,包含海外版 WeChat 在内的微信月活跃帐户数已经达到 9.8 亿 。

这家公司的野心并非凭空而来。无人零售是共享之后的风口之一,据不完全统计,目前这个领域已经有 20 多个项目 ,诸多资本也相继入局。而深兰科技正是无人零售的底层技术提供方,深兰科技的产品面向商超、连锁零售企业、甚至是夫妻店,为他们提供基于机器视觉识别的人工智能解决方案。

陈海波的团队曾在澳洲提供基于机器视觉的零售解决方案,“说白了开发软件、卖软件,这是给零售企业、零售商超用的,包括基于视觉的防盗损。”2014 年,他们回到上海创立深兰科技,这家公司正如陈海波所言,“没有 to C 的基因,我们一直做 to B”。

在零售升级领域,深兰解决方案的核心是旗下的“quiXmart 快猫智能零售系统”(以下简称快猫),可以帮助客户打造无人值守智能门店。将这个系统应用于各个场景,有了多种形式的产品,包括办公室中的 AI 无人货架、智能立柜/卧柜、无人便利店、甚至是兜售机器人。

也就是说,快猫系统可以让你实现“刷手购物”。消费者第一次使用时需要使用手机号注册、录入手掌血管信息、选择支付方式。消费者在快猫购物的过程非常简单:用户在快猫店刷手进店,选择商品后扫手离店,系统自动发起扣款。我们曾经介绍过无人便利店的 几种路径 。在 Amazon Go 店,消费者在进店前要打开手机上的 Amazon Go App,向闸机出示二维码,然后他们在店内可以任意拿取商品。陈海波表示 Amazon Go 需要消费者使用 App,而快猫用户甚至连手机都不用带,因为系统记录了手掌信息,准确说是手掌血管的分叉信息,即“人的终身 ID”。

上面的相册是深兰科技的解决方案,依次为办公室 AI 无人货架、智能立柜、智能卧柜、超级便利店、兜售机器人

“快猫”整合了软硬件,为客户提供店铺的“大脑”和“眼睛”,记录消费者的购物数据,识别进店用户并将信息传递给系统。而对于偷盗风险,陈海波坦言技术无法通过极端测试,但是他们的数据显示 99% 的人是正常购买,并且快猫可以禁止偷走东西的用户进入所有快猫店铺,甚至与其他商家共享黑名单。有趣的是,在无人零售风口,深兰为 B 端用户免费提供软件解决方案。当然对于硬件,比如摄像头、深兰与英伟达合作开发的 GPU,这家公司会收费。

为什么免费提供软件?

“我们前期三年的投入已经完成,(现在)要做底层,建立基于 AI 的零售竞争环境,这就相当于安卓(系统),提供给所有的零售企业。如果你想利用机器视觉、用人工智能技术来升级,都可以寻求深兰的帮助。深兰是 to B 的,深兰永远都不会开店,但是深兰支持了很多你们知道的企业。”他接着说,“数据是最重要的,深兰将是全世界用户数最大的企业。”

销售额方面,虽然陈海波无法透露具体的数字,但是表示目前国内 Top 10 的零售企业,以及 Top 20 的品牌商都使用深兰的产品。他举了个例子,“微盟 2 万个超级便利店和 1.2 万个货架都是深兰提供的。”

对于深兰的模式,资本市场显然是认可的。今年 4 月它完成 1000 万元天使轮融资,由清华 x-lab 创业 DNA 基金领投;9 月底,这家公司拿到数千万元 Pre-A 轮融资,来自云锋基金,而马云是这支私募基金的 联合创始人 。

对于无人零售的风口,陈海波认为并不是资本驱动的,而是当前零售行业发展到了这个阶段。“我们知道零售的痛点’两高一低’,人工高、房租高,价格低。实体零售基于的即时购物需求是一定存在的,但是成本上涨,毛利下降,所以不敢开,于是新的创业者认为应该改变这个情况。”

陈海波认为,“每一次社会进步,技术驱动的产业变革都是趋向提高效率。提高效率的一个重要的表象就是减少人工,在零售这个领域,我们觉得少人、无人化肯定是一个趋势。”

他指出,现在的便利店员工是 6+1 模式,6 个员工加 1 个店长,而无人技术如果可以让便利店实现从 7 个人管一家店,到 7 个人管七家店,那么成本将降低,商品也会更便宜。

尽管深兰做 B 端的生意,但陈海波对于“无人店最重要的是什么”这个问题的回答很朴实,落到了 C 端。

“最重要的是你用的这些技术能不能让 C 端买东西更方便。因为零售是服务 C 端的,C 端体验不好,你给 C 端找麻烦,他是不会来的。我们在最普通的夫妻店买东西,拿了东西大妈买单找零或者扫码,这样四步基本上就结束了。但如果说在你的无人技术商店买东西要超过四步,我们觉得这是不对的,无论哪种技术,首先不能给客户添麻烦,不能要求客户做这个做那个。”

技术方面,无人零售还处在不成熟的阶段,面临一些挑战,比如在各种环境下将消费者与商品进行准确匹配、平衡精确度与成本。“移动商品是动态的,在全球的识别率很低,大概 50% 到 70%。整个技术实际上是比较难的,亚马逊也没有做成功。我们单个摄像头识别率也只有 90% 多,但是我们有纠错算法达到 99% 或者接近 99%。但是还是不行的,因为还有很多的问题,比如说视觉最大的问题是遮挡。我们认为最理想的结算方式,就是顾客拿了就走,这很舒服,但是技术的难度实际上是很高的。”

陈海波告诉动点科技,下一步,深兰的无人店产品将走向海外,据透露,其产品已经发到新加坡、澳洲、北欧等。

事实上,零售升级是陈海波为深兰划定的三个业务之一,另外两个则是智能机器人和自动驾驶。智能机器人项目在常州,春节后会有兜售机器人、以及基于视觉的工业机器人上市。自动驾驶方面,深兰拥有自己的无人售货车制造基地,正在为大的电商做自动送货车,产品将在春节后推出。目前,这家公司为三个车厂提供自动驾驶技术,为一个车厂提供(手掌)识别技术。

“我们的生物识别技术基于人脸和手掌的血管分叉结构,误识度是十亿分之三,不会被偷走的。”陈海波笑着说。