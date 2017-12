吃下 AI、双摄、全面屏的药,手机创新焦虑症会缓解吗?| 2017 年终回忆录 新闻

编者按:2017 年即将过去,在创业大潮中忙碌的你还好吗?这一年,共享出行大起大落、人工智能遍地开花、比特币涨破了天际……为此,动点科技将和你一起回顾今年这些最热门的领域和它们背后的故事。2017 有你的精彩,2018,也有你的星辰大海。

不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

手机行业这些年一直处在创新乏力的状态中,拼像素、拼 RAM…… 虽然这些改进使得手机性能得到了提升,但对于创新而言,这个行业还是陷入了“集体沉默”中。但在 2017 年,我们似乎看见了手机行业正开出新的枝叶:双摄、全面屏、AI 等等,然而,这些创新能敌得过日趋严重的同质化竞争吗?

越来越普遍的双摄

双摄运用于手机领域其实并不是什么新鲜事,早在 2011 年,HTC 便推出了带有双 500 万像素镜头的 3D 拍照手机,2014 年,我们又在 HTC One (M8) 上看见了现在大家熟悉的人像双摄,同一年,华为也在荣耀 6 Plus 上配置了双摄功能。不过,直到 2016 年 4 月,华为在其年度重磅产品 华为 P9 上首次加入了黑白+彩色双摄徕卡镜头,当年 9 月,苹果又在 iPhone 7 Plus 上加上了 1200 万像素双摄像头,自此,双摄正式成为高端手机的标配。

到了 2017 年,双摄的风似乎吹得更猛了,不仅越来越多的手机厂商开始入局,双摄更是再次被拉低到了千元机水平:6 月, 一加 5 发布,售价 2999 元起;7 月, 小米 5X 发布,售价仅 1499 元;8 月, 魅蓝 Note 6 发布,当时售价 1099 元起,而现在,魅蓝 Note 6 的官方售价更是降到了 899 元起(下图)。

尽管双摄能够等效提升摄像头的光圈,有助于手机的夜间成像,但更明显的还是双摄可以模拟大光圈单反的背景虚化功能,这对于爱自拍的美女以及爱摄影的发烧友而言,无疑是一个令人心动的功能点。单摄手机已经基本上取代了传统的卡片机,而双摄的出现,让我们首次看见了单反被取代的可能性。

即便如此,2017 年的手机双摄之争依旧演变成了价格战,当然,让所有用户都能用得起双摄也是件好事,但我们更期望中国的手机厂商能有更多的创意。

各家上马全面屏

2017 年,手机行业最大的一个亮点便是全面屏的崛起。自从雷军将超窄边框更名为更具杀伤力的全面屏之后,一夜之间各大手机厂商争相上马全面屏,就连苹果在 发布 iPhone X 时也用全面屏来定义它的异形“刘海”屏。

理论上来说,更大的屏幕拥有更强的视觉震撼力与更丰富的信息展示能力,但真正上手体验后你才会发现,所谓的全面屏除了惊艳和美观以为,其实也并没有啥了,屏幕大一点小一点在体验上真心差别不大!全面屏已经沦为了手机厂商的营销噱头。

而且,目前并没有对全面屏的官方定义,消费者心目中的“全面屏”是 4 面无边框、正面 100% 全是屏幕,但由于技术上我们尚无法真正做到“100%”,因此,大家只能退而求其次,3 面几乎无边框的 小米 Mix 与 iPhone X 便是我们妥协认可的全面屏手机。

然而,令人失望的是,市面上绝大多数手机厂商为了蹭“全面屏”的热点,仅仅只是取消了正面实体按钮,稍微缩短了顶部与底部的边框宽度,将屏幕长宽比做成 18:9 便号称自己是全面屏手机,比如三星 S8、OPPO R11s 等等。也正因为如此,能够得到媒体众星捧月般关注的全面屏手机也只仅仅只有小米 Mix 与 iPhone X 了。

此外,“全面屏”手机也快速到了拼价格的阶段,360 之前一直没有推出双摄手机,而其刚刚发布的 360 N6 Pro(上图)一次性就集成了双摄和全面屏,价格仅 1699 元起,仅配全面屏而没有双摄的 360 N6 价格更低,起步价只要 1399 元;价格最低的则是红米 5,仅 799 元起。

当然,在大家都在追逐全面屏甚至不惜大打价格战的同时,魅族似乎不为所动,到目前为止,它居然还没发布一款全面屏手机,取而代之则是 魅族 PRO 7 的后置画屏。这在全面屏手机海洋里,略显小清新。只是可惜,这款手机虽赚足了眼球,但似乎也没有引起太大的市场波澜。

并不惊艳的 AI 手机

2017,人工智能(AI)依旧是行业热点,为寻求更多营销亮点的手机厂商便趁机打造出了所谓的 AI 手机。

早在 4 月份,乐视便发布了 乐 Pro3 双摄 AI 版 ,一直爱虚夸的乐视再一次开了个“AI 手机”的先河。而乐 Pro3 双摄 AI 版之所以敢叫 AI,其实也很简单——其搭载了智能语音助手乐乐,而此时手机语音助手 Siri 已经登陆 iPhone 好几年了。

就跟乐视此前发明的“ID 无边框”一样,乐视 AI 概念给人的第一感觉就是“又来忽悠了”。

当然,也有比较靠谱的,比如 华为 Mate 10。

华为 Mate 10 之所以敢叫 AI 手机,是因为其采用了最新 10nm 工艺的麒麟 970(Kirin970)芯片,该芯片中专门集成了一个 AI 硬件处理单元——NPU 核心,华为因此将该芯片称为“首款人工智能 (AI) 移动计算平台”。

从华为已经公布的信息来看,麒麟 970 的 AI 技术能分辨你拍摄的对象,例如知道你在拍摄花朵或小动物,再跟据周遭的环境,自动调节相应的拍摄参数。另外它也能做实时翻译、听取语音指令、AR 效果等。

然而,这些功能在传统智能手机中其实也能实现,而差别仅仅只是在效率和安全性上。

据了解,在没有 NPU AI 硬件处理单元之前,由于本地端硬件性能不足,虽然可通过云端学习,但数据的上传下载会因为网络的稳定性不足而造成延迟,效率极低,无法做到实时处理。而 NPU 以及麒麟 970 的最大作用便是为本地端提供更加强大的计算能力,不需要再把数据上传云端,直接在本地端处理即可,效率更高。同时也更能保证用户的信息安全。——简单来说,目前所谓的 AI 手机仅仅只是将原来需要云端处理的信息转到终端进行处理而已。

在体验过 Mate 10 之后,笔者想说的是,前端智能是行业发展的趋势,手机厂商虽然可以将 AI 拿出来大说特说,但由于这些改变都太过底层,用户无法直接感受到变化,从用户实际体验的角度来看,AI 手机与传统智能手机相比其实也并没有太大的差异。

命运各异的虹膜识别与 Face ID

指纹识别大规模登陆手机平台其实也是这几年的事,无论是解锁还是付款,都只需要轻轻按下手指就能搞定,不得不说,指纹识别还是非常方便的。但 2017 年,三星 S8 虹膜识别(2016 年发布的三星 Note 7 也有虹膜识别,但陷入了电池爆炸门)与 iPhone X Face ID 的出现,却有一种要将指纹识别赶出手机市场的架势。

指纹识别虽然方便,但它也有着一个致命的缺陷,那就是指纹识别头上留下用户的指纹痕迹,这就存在指纹被复制,手机被破解的问题。为此,三星与苹果分别上马了更先进的虹膜识别与 Face ID,数据显示虹膜识别错误率为百万分之一,这与 Face ID 号称的错误率相同,明显比指纹识别更安全(世上没有绝对的安全,虹膜识别与 Face ID 其实也有被破解)。

在对市场的影响方面,由于 iPhone X 发布的时间比较晚,受研发周期等影响,目前市面上也仅仅只有苹果一家运用了三维结构光人脸识别技术。不过,奥比中光近日宣布它们的手机端结构光 3D 摄像头模组将于 2018 年商用,而且已经有很多手机厂商找到它们谋求合作,相信 2018 年将是“类 Face ID”爆发的一年。

然而,上市更早的虹膜识别手机三星 Note 7 和 S8 却没对手机市场产生多大的影响,2017 年,我们并没有看见更多国产虹膜识别手机的出现。有消息称国内做虹膜识别相对优秀的是中科虹霸,因此,动点科技查看了其官网,发现搭载了中科虹霸虹膜识别功能的手机都是像达闼、国美这样的我们几乎都没听说过的品牌。

厂家之所以如此区别对待虹膜识别与 Face ID,最主要的原因还是虹膜识别相对不成熟,笔者用的就是三星 S8+,要想成功利用虹膜识别解锁手机,就必须将手机放在特定的距离和角度,使用起来非常不方便。

离主流尚远的裸眼 3D

2017 年,人们或许也不能忘了手机领域一个小众的老品类——裸眼 3D 手机。

2016 年底,一家名叫超多维的裸眼 3D 技术企业以 2.72 亿元人民币的价格收购了酷派旗下子公司 ivvi 手机 80% 的股权,并于 2017 年推出了数款裸眼 3D 智能手机。动点科技曾体验过 ivvi 的裸眼 3D 手机,它利用摄像头追踪用户的眼球位置,并以此调节屏幕的显示方式,从而让用户不必像在电影院那般戴着特制的眼镜、仅仅通过裸眼便能观看 3D 视频,畅玩 3D 游戏等。从体验上来看,令人满意。

但回过神来,你或许只会说一句“仅此而已”。裸眼 3D 并不是用户的必需功能,这或许也是裸眼 3D 手机诞生这么久,至今依然只是一个非常小众的手机品类的原因吧。比如 2015 年 9 月,PPTV 便发布过裸眼 3D 手机 King 7s,去年 10 月中兴也发布过裸眼 3D 手机天机 7 MAX,但这些手机都未引起太大的市场波澜。

因此,2017 年,裸眼 3D 手机依然还在寂寞的角落里。

最后想说一句,手机在功能上的创新空间或许已经很小了,但每个人都有追求个性化的需求,如何实现这种个性化才是未来一段时间内手机厂商应该关注的问题。

