快视频向 B 站 up 主公开道歉:对侵权帐号进行最严厉打击 新闻

中国互联网公司奇虎 360 旗下视频平台“快视频”今天通过官方微博发布 道歉声明 ,针对此前侵权弹幕视频网站哔哩哔哩(俗称“B 站”)相关事宜,向 up 主公开道歉。

快视频在道歉声明中称,由于团队“审核不严、管理不完善等问题”,让大家在过年期间,经历了一些不愉快,由此向 B 站 up 主们公开道歉。快视频还表示,他们将“对部分快视频帐号私自搬用 up 主视频内容,冒用 up 主头像、ID、描述等行为,进行最严厉的打击。”

快视频在声明中表示,截至 2 月 22 日,快视频查出针对 B 站来源的非正版账号 4790 个,涉及视频内容共计 16400 多条,并在第一时间全部下线,同时对账号进行降权、封号等严厉打击。

这件事情的起因是 2 月末,有用户发现自己在 B 站的用户名、密码可以直接在快视频上登录,也就是说,B 站数据库疑似泄漏。除此之外,还有很多 up 主发现自己上传的所有视频被整个连带所有个人信息直接复制到快视频。

B 站发布 《关于某视频 App 盗传稿件事件的公告》 称,将帮助 up 主维权。快视频则回应称,“绝不存在数据脱库、获取用户个人隐私的任何行为”,随后发布《致 B 站 up 主的一封信》,称部分账号存在未经原创作者授权,私自搬用其内容,甚至冒用其帐号信息的现象,但强调绝对没有主动盗取 B 站用户帐号和密码。

B 站 2 月 21 日凌晨发布公告称,坚决帮助 up 主维权,并向快视频 发出律师函 。律师函指出,这是一起性质极为恶劣、规模巨大、情节极为严重的网络侵权事件。要求快视频团队立即全面、彻底地停止所有侵权行为,并发布书面声明,向被侵权的所有 B 站 up 主和 B 站公开道歉,消除不良影响。

快视频 是奇虎 360 在去年 11 月推出的短视频平台,主打 1—3 分钟的“精品短视频”内容。同领域的竞争对手还有快手、奶糖等。