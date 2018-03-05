锤子与 360 手机喜结连理？离小米还有一个 vivo 的距离 新闻

观点

锤子与 360 手机正在洽谈合并的 消息 已是满城风雨。罗永浩和 360 手机对于传闻似是而非的回应更是加重了这种猜想。

即将更名为“野望科技”的锤子保持着每年 1-2 场发布会的更新进度，在国内激烈的智能手机市场杀出了一个稳固的小圈子。脱胎于奇酷的 360 手机告别了酷派、360 与乐视三家股权混战的浑水，保持着不卑不亢出新机、不温不火提销量的状态。

全球技术分析公司 Canalys 发布的一份最新统计报告显示，2017 年中国智能手机市场年总出货量为 4.59 亿部，较 2016 年下跌 4%，这也是中国首次出现智能手机年总出货量下滑的情况。

在手机市场竞争激烈的 2017 年，360 手机全年出货量 500 万台，与 2016 年持平，实现了盈亏平衡。本月，360 顺利回归 A 股，但手机业务却并不在上市体系之内。360 手机总裁李开新在接受采访时表示，“老周给我们的评价是，2017 年可以打 80 分”。李开新表示，下一年度，360 手机将实现 30%-50% 的业绩增长；未来几年目标出货超 1000 万，成为一家年收入过百亿元的企业。

锤子科技没有公布 2017 年的销量，不过在 2017 年上半年，罗永浩在采访中称，2017 年的目标销量要达到 400 万到 600 万台，如果 2017 年完成目标了，2018 年要做到 1000 万销量。年末，锤子科技内部人士曾爆料，“2017 年我们完成了公司制定的目标，完成率超过 110%。”“锤子在这一年彻底翻身，实现盈利。”如果此爆料为真，锤子手机 2017 年销量同样在 500 万台左右。

对于这两个夹在第二与第三梯队之间，销量保 500 万争 1000 万的手机品牌来说，合并也许有更多的意义。

群雄并起，割据一方

目前国内智能手机市场的情势犹如战国后期，虽然群雄依旧分裂割据，但强弱之分渐有落定之势。第三方研究机构 Kantar Worldpanel 数据显示，截至 2017 年 10 月末，华为、小米、苹果、vivo 以及 OPPO 占据了中国智能手机市场 91% 的份额。

第一梯队的玩家销售量均在一亿左右，华为（含荣耀）2017 全年智能机出货量为 1.53 亿，OPPO 1.12 亿台，vivo 0.996 亿台，小米 2017 年销量也达到了 9240 万台。

第二梯队的联想+Moto、中兴、魅族、金立、TCL 等虽与优等生有较大差距，但销量仍然在 1500 万台以上。而 360 手机和锤子这种销量刚刚冲过 500 万台大关的品牌只能屈居第三梯队。

以 360 和锤子目前的成绩来看，合并后在新一年的销量可以保 1000 万冲 2000 万，获得跻身第二梯队的机会。

但这也只是最乐观的估计。与全球智能手机销售量不断增长的势头相反的，是国内市场的下滑。国产品牌在激烈的竞争环境下质量越来越好，使得用户的换机周期也越来越长。

“2018 年对整个手机厂家来说挑战都是比较大的。现在不像前几年是新用户新机市场，现在大部分主要是换机市场了。再加上现在手机质量太好，拿在手里可以用很长的时间。”李开新说，换机市场依然是存在的，只不过周期应该会稍长一些——18 个月左右。

抱团取暖，瞄向小米

360 回归 A 股 后不久，小米即将 IPO 的消息也在坊间流传开来。3 月 1 日，外媒称 小米 已于今年 1 月 19 日召开了上市启动会，或于下月向港交所递交申请，最快于 6 月至 7 月期间上市。从目前披露的小米内部材料显示，小米拟估值 2000 亿美元左右。这个市值将让小米超过百度（809 亿美元），中国互联网三极有机会从 BAT 变成 ATM。

有声音猜测，360 此次与锤子的合并后，诞生的新公司也许会将小米立为标杆。

小米当前的主要业务以手机、生态链硬件、软件和服务为主。除了智能手机外，在生态链硬件方面，根据米家官方微博数据显示，2017 年小米生态链企业销售收入超过 200 亿元（+100%），累计投资硬件企业超过 100 家。以手环、空气净化器、电饭煲等为代表的小米生态链产品纷纷上市。在软件和服务方面，目前 MIUI 活跃用户有 3 亿+，云服务用户 2 亿+，小米应用商店在国内 Android 应用商店中已经跃居第四，游戏业务跻身国内第三方移动游戏发行商 TOP10。

而刚刚上市了的 360 近两年也在智能硬件领域打出了不俗的成绩。儿童智能手表、老人手表、智能摄像机、安全路由器、儿童机器人等产品相继出炉，搭配 360 最擅长的软件业务——这种硬件+软件的打法后来成为了周鸿祎口中“大安全”概念的一部分。

在锤子最近的一场发布会上，罗永浩也第一次推出了智能手机和相关服务以外的产品—— 畅呼吸空气净化器 、畅呼吸防雾霾口罩和畅呼吸汽车空调滤清器，这似乎也是一个良好的信号。

优势互补，查缺补漏

做 PC 软件出身的 360 在手机业务方面存在明显的短板。一开始成立奇酷公司之时，公告显示，酷派方面提供智能手机设计、研发、技术以及生产制造、供应链管理、品质控制、营销、售后服务等资源，360 方面提供安全软件、移动应用程序设计及网上营销推广资源。

虽然最终这一场合作无疾而终，但目前看来 360 手机的处境也没有发生太好的转变。2017 年发布了 6 款产品，但几乎没什么水花，反倒是小米在苹果、三星等几大品牌低迷年份，手机出货量强势反弹。

而“漂亮得不像实力派”的锤子，已经展示了其在品牌市场公关方面的先天优势，但在供应链和渠道销售能力方面又稍显不足，这一点在与 360 结合后也许会有望得到改观。

无论最终的合并由哪一方主导，本次的周罗配可能都会给目前智能手机市场的格局带来一个不大不小的震动。



