PUPUPULA：我们没想到那个 DIY 全家福的小游戏会被玩两千多万次 动点专访

春节前夕，当年度春运大戏震撼上映时，有一批还没到家的人们，在朋友圈率先晒出了“汪年全家福”。作为一款 H5 小游戏，“汪年全家福”不仅属于绝对的暖心治愈系，也让“猫狗双全”成为 2018 年人生赢家的新标准。一夜成就的爆款不仅超乎了团队的预期，也让背后的制作公司 PUPUPULA 浮出水面。

从制图到生成，再到保存并分享朋友圈，“汪年全家福”全程无广告、无跳转、无关注要求，没有了一切所谓的套路。这家成立仅 9 个月的公司，由前 陌陌 联合创始人张思川（Sic）创立，而她的丈夫唐岩正是陌陌的掌门人。现在的张思川是 2 个娃的母亲，也是 3 只猫咪的主人。

去年 2 月份，公司取得了注册名称“小魔怪”，3 个月后，正式落户望京 SOHO。Sic 的创业初衷，是为小孩子打造专属产品。因为在中国家庭环境里，女人一旦有了孩子，成为母亲之后，意味着很容易丢失自己。“整天围着他转，一切都围绕他转。”张思川说，这样对孩子对母亲，都不是好事，因为会有各样的矛盾发生。所以，她希望有一个产品，能够让母亲更愉悦地带娃。

创业之初，Sic 请来资深的设计师朋友帮公司量身定制 logo，当时他们想了很多名字，一开始觉得要与小魔怪形象相关，但是“little monstar”有些长，简称“xiaomo”又和“xiaomi”太像，难免有些尴尬。

没有名字，就丢失了 logo 的灵魂，这项工程因毫无头绪被一度搁置。

后来，设计师迫于无奈说，要不用一些看起来没什么意义的词汇吧。关于 PUPUPULA 的由来，实际上是当时他们在聊天时的灵光闪现。Sic 想起儿子“汤圆”在美国上幼儿园时，会经常说“PUPU”（去便便），孩子本真地觉得这一发音有趣，便会在任何语句后面加上“PUPU”。当她把这个想法分享出来时，大家一拍即合，为品牌拟定了更加呆萌的名称——PUPUPULA。

从陌陌联合创始人，再到 PUPUPULA CEO，Sic 已经是两个孩子的妈妈。她坦言，原来在育儿方面并没有太多关注，直到她看到其他母亲是“那样”带孩子时，感觉自己“头脑开窍了”。确实，很多母亲有了孩子之后做起了全职妈妈，但她觉得自己还有精力，创业和当妈互不冲突，她也很想做些与众不同的的东西。

搭建起初创团队后，传播公司的理念是他们的首要任务。在她跟几位合伙人表达了这一想法后，2018 年的钟声即将敲响，“新年全家福”的概念便由此萌生。

在中国家庭的现实环境下，猫狗基本不会作为家庭成员出现在全家福中的。而团队大胆设想，做了 24 只狗的类型，18 种猫的花色，而设计同事仍嫌不够，还要继续加入新的设计，并把目标锁定在春节，推出正式版的“汪年全家福”。

“我们不是专门做 H5 的公司，能搞出一些这样的设计其实挺不简单的。新年全家福的成绩大概有 1 万人左右，那时候没有什么预期，能做到这个数据我还挺震惊的，因为我们那时候才刚刚开始，公众号粉丝就几百个人，只发了三四篇关于公司的推文。”Sic 更没想到的是，拥有两百种贴纸组合的汪年全家福，在春节前夕火的一塌糊涂。

据统计，2 月 11 日上午 10:00-10:59，其访问量突破 10 万次，当天访问共计 7,386,625 次。截至 2 月 23 日，“汪年全家福”累计 PV 达到 23,184,669 次，UV 是 12,817,553 次。

猫狗元素的融入，让 PUPUPULA 的理念传达到了用户的心里。不少用户打趣地说，猫狗双全才是 2018 年成功人士的标配。Sic 是 3 只猫的主人，她觉得这背后的理念，是在向中国的现代家庭传递科学育儿的正确思路：一个家庭里面，小孩子是可以随宠物一同成长的。“而那些说，有了孩子不能养猫养狗，觉得它们很脏的家庭，并不是我们提倡的。我们完全有能力把卫生问题解决掉。”Sic 认为，这是个很好的机会去和大家传递，PUPUPULA 所推崇的生活方式和品牌理念。

与套路式的营销推广手段不同，PUPUPULA 在汪年全家福中，没有任何的跳转和广告，也没有任何的关注要求，仅单纯的向用户提供一款轻度游戏。“借助游戏传达理念已经足够了。”Sic 说。最后，PUPUPULA 收获了 8 万名微信关注者，这些用户都是通过游戏记住了 H5 下方的品牌 logo，再通过微信搜索主动关注的。“我们不需要那么好看的数字，在没有产品的情况下也不急于推广，寻找精准的目标受众才是最重要的”，Sic 如是说道。

当然，没有产品是不准确的形容。在 PUPUPULA 官网上，上线了一款“小朋友洗手章鱼贴”，不过它还没有正式销售，也没有直接购买的入口，需要进入公众号或者看官网才能找到。鉴于团队没有太多的销售经验，Sic 希望先走一遍流程，抱着尝试的心态，上线了这款产品，而且售出了近 1000 张贴纸。这也导致了很多人误以为 PUPUPULA 是专门卖贴纸的公司，尽管接下来还会上新刷牙贴等贴纸，但这只是其中的品类之一。

关于洗手贴 Sic 说，自己在美国带孩子期间，无论是当地的幼儿园还是一些公共场所，随处可见为小孩子设计的贴纸。简单可爱的画风，让孩子自觉地学习正确的洗手姿势。于是，她希望把洗手贴从美国移植到国内，并专门请插画师设计，才有了这款小朋友洗手章鱼贴。

在产品方向上，Sic 坚决不碰大家都在做的儿童教育类产品。她觉得那些产品并不能产生积极作用，相反，它只会让孩子和大人更加痛苦。他们要做的，是借助产品，让父母享受带孩子的愉悦和乐趣。具体来讲，就是围绕儿童家庭开发出家居类和硬件产品。

目前，有 7 款规划产品进入到了相对漫长的研发周期，最快预计在 4 月份陆续推出。Sic 相信，那些“众里寻 ta 千百度”的粉丝，绝大部分都是被其理念吸引而来的，其中相当大的一部分人会愿意为产品而付费。

在产品设计上，Sic 认为用户需求最重要，设计为产品而服务，过分强调高颜值往往不是用户购买产品的理由。尤其不能以成人的审美视角，强加到孩子身上。

在了解产品需求时，通常会提前做用户调研，但 Sic 会让团队避开调研中那些显而易见的刚需产品。“其实，那些需求都不太准。”Sic 觉得，调研对于产品的方向只是一个参考，有时不应该去过分相信这些调研结果，更多的是靠直觉和观察来判断。永远要讲究做事的先后逻辑：先确立品牌调性，再通过产品来尽可能满足用户需求。而不能因所谓的用户需求，左右了公司的产品定调。

Sic 直言，自己在不到一年的时间里，还是“蛮作”的。公司目前已经消耗了 400 万左右的资金，而且产品基本属于空白。对于初创公司来讲，在成本方面没有任何优势。只有后续不断提升产量，才有可能降低成本，品控能力也能得到优化。现阶段，在较高的成本情况下，售价不能“太离谱”。所以，Sic 做好了前期不赚钱的心理准备。

虽然需要资金源源不断的投入，但 Sic 现在暂时还不想牵扯太多的精力，去接洽融资事宜。但他们会接受一些实际的支持和帮助。譬如她的朋友，锤子创始人老罗，就觉得 PUPUPULA 做的事情很有意思，为其无偿提供了软硬件帮助和人员技术支持，“在研发和供应链的事情，他也可以帮忙”，Sic 说。

如今，Sic 的愿景是将 PUPUPULA 塑造成“儿童版的无印良品+儿童版的小米”，但这并不意味着设计风格会向它们趋同。曾经太多人想她提议，应该先做一款爆品，成功以后再做其他的产品。但她并不认同：“我总不能先卖一年的洗手贴，然后再做别的，这就很奇怪。”

或许，PUPUPULA 效仿的正是无印良品，30 年前出道的时候，同样没有标志性的产品，因为她认为单一的产品，不足以体现品牌想要传达的理念。