新加坡工业机器人公司Doozy Robotics获得种子轮融资

动点出海获悉，新加坡工业机器人公司Doozy Robotics近日宣布获得种子轮融资，具体金额未披露。

据了解，Doozy Robotics本轮获得包括Cocoon Capital在内的投资方支持。公司表示，本轮融资将用于推进其在美国、海湾地区和亚洲市场的扩张，并为后续A轮融资做准备。

Doozy Robotics由Suresh Chandrasekar和Ajmal Thahseen创立，主要面向制造、仓储和物流等工业场景，开发自主移动机器人、自动叉车和工业类人机器人等产品。根据公司官网介绍，Doozy Robotics聚焦制造、仓储、物流和装配环节，提供面向物料搬运和工业自动化的机器人解决方案。

从产品形态来看，Doozy Robotics并不只销售单一机器人硬件。公司将工业类人机器人、自主移动机器人和自动叉车整合到同一套系统中，并通过自研调度层Eywa-OS进行统一协调。该系统可根据生产目标分配机器人任务，并在现场出现变化时进行动态调整。

Doozy Robotics表示，其工业类人机器人计划于今年三季度推出，并在此后启动首批部署。公司也在将Robot-as-a-Service模式扩展至多智能体工业系统，客户可按月订阅相关机器人能力，并根据生产需求调整部署规模。

商业进展方面，Doozy Robotics称，公司目前已有超过2亿美元的合格全球项目管线，并与一家大型工业集团签署约1.44亿美元的谅解备忘录。公司还在与一家美国制药企业推进涉及类人机器人部署的大规模试点。

客户方面，Doozy Robotics表示，目前已在两个大洲获得付费客户，合作对象包括Daimler、Carrier和VitaQuest等企业。Cocoon Capital方面认为，Doozy Robotics已在仓储和工厂场景中进入实际部署阶段，并在复杂地面环境导航、空间占用和部署成本等方面形成一定进展。