AI 做不出下一个《GTA》？母公司老板力挺 AI 的同时泼了盆冷水

Take-Two Interactive 首席执行官斯特劳斯·泽尔尼克（Strauss Zelnick）近日表达了对人工智能（AI）的拥抱态度，他支持利用 AI 技术来提升视频游戏的制作效率，但同时坚信这项技术无法凭空创造出下一个像《GTA》这样的现象级大作。

在日前播出的一档播客节目中，泽尔尼克表示自己对 AI 持“全盘投入”的态度，但他并不认同 AI 能带来爆款游戏所需的原创性和惊喜感。他指出，无论硅谷如何渲染，AI 的本质就是大数据集、高算力和大语言模型的结合体，而数据集从本质上来说都是“向后看”的过去式数据。

作为 Take-Two 旗下 Rockstar Games 的王牌 IP，《GTA》系列在游戏界举足轻重。自 2013 年首发以来，包含了丰富开放世界玩法的《GTA 5》在全球已售出超过 2 亿份，而备受瞩目、经历过两次延期的《GTA 6》更是目前整个娱乐行业最期待的作品之一。泽尔尼克直言，AI 确实有能力做出一个看似技术合格的 GTA 仿制品，但这种复制品根本没有市场。他强调，AI 目前在游戏素材的生成上表现极其出色，但创造爆款绝非单纯的素材堆砌。

这番言论回应了投资者的普遍担忧，即 AI 工具可能会降低游戏行业的准入门槛，从而对 Take-Two 等传统巨头构成威胁。泽尔尼克对此反驳道，无论是上周还是五年前，任何人都能利用现成且商品化的技术制作出视频游戏，核心竞争力从未改变。

这已经不是泽尔尼克第一次将“AI 带来的生产力提升”与“创造引领文化潮流的产品”割裂开来。在近期接受 Business Insider 采访时他曾透露，Take-Two 内部其实非常鼓励员工使用 Anthropic 的 Claude 和谷歌 Gemini 等先进 AI 工具。

不过他也指出，生产力的释放并不意味着大投资游戏的制作成本会降低或周期会缩短。恰恰相反，当技术工具让某些工作变得更容易时，创作者的野心和胃口也会随之膨胀，这最终会催生出更多、更具挑战性的工作，而不是减轻整体的工作量。