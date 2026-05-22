谷歌高管：AI 短期内不会导致大规模失业

谷歌高级副总裁詹姆斯·曼尼卡（James Manyika）认为 AI 不会在短期内摧毁就业市场，也不认同“AI 将导致大规模失业”的激进说法。

面对 Anthropic CEO 达里奥·阿莫代伊此前提出“新技术可能很快推高失业率”的预测，曼尼卡表示：“不妨直接打个赌。两年前就有人说，两年内 50% 的岗位会消失。现在两年已经过去了，结果大家都看得到。谁要是再预测未来两年会出现这种情况，我依然愿意下注。”

曼尼卡长期研究 AI 与自动化问题。他拥有牛津大学 AI 与机器人学博士学位，曾联合领导联合国秘书长 AI 顾问机构，也曾在麦肯锡全球研究院研究自动化与未来就业趋势。目前，曼尼卡在谷歌负责研究、技术与社会相关事务。

2017 年，曼尼卡参与撰写的一份麦肯锡报告指出，自动化带来的结果不会只有“岗位消失”一种情况，而是同时包含岗位减少、新岗位出现，以及大量现有岗位被重新定义。

曼尼卡表示，这套判断至今依然成立。“研究本身并没有太大变化。现在真正有争议的，是这三种情况各自会占多大比例，而不是它们会不会发生。”

曼尼卡认为，AI 行业自己也在一定程度上放大了公众焦虑。科技企业一边反复谈论“大量岗位被消灭”，一边又没能充分解释 AI 基础设施是否会推高社区电力成本。“AI 行业不断讨论 50% 的岗位会被消灭，这样并不会带来任何帮助。坦白说，我们可能正在因为制造恐慌，而削弱这项技术真正产生巨大价值的机会，但这种恐惧本身并没有充分依据。”

曼尼卡同时也认为：“这并不意味着我们不需要关注 AI 对就业市场的影响。这类问题当然值得警惕，我只是认为，目前 AI 造成的影响，还没有达到外界担心的程度。”

在曼尼卡看来，AI 更大的影响并不是“让工作消失”，而是改变工作的内容与方式。“影响最明显的，其实是‘工作被改变’。工作的性质本身会发生变化。银行柜员如此，放射科医生也是如此。‘银行柜员’这个职业今天依然存在，但 1970 年的银行柜员和今天的银行柜员，工作内容早就完全不同了。”