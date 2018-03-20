器魂：为万物赋能，为机器人造脑 | 创业

在今年 AWE（中国家电及消费电子博览会）的多个海尔分展台上，都有机器人 Pepper 的身影。Pepper 与前来参展的观众们对话，展示它对热水器、窗帘、空调电视等智能家居设备的控制，吸引了众多的目光。如今，像 Pepper 这样拥有智能交互能力的机器人正越来越多地出现在人们的生活中，这离不开为机器人提供深度开发定制服务的人工智能公司在背后所做的努力，上海器魂智能科技有限公司就是这样一个幕后者。

“器魂 成立于 2017 年，是一个由小 i 机器人内部孵化出来的项目。”何嘉，器魂创始人介绍说，器魂的英文名称为 MachineMind，它是一个人工智能硬件云平台，顾名思义就是做“机器的灵魂”、“机器的大脑”。“我们想把我们的智能交互能力去赋予任何硬件设备。”何嘉说。

据何嘉介绍，器魂所倡导的“赋能机器人”实际上包括为机器人企业提供一整套的解决方案。器魂所擅长的业务包括智能家居控制、提供基础语义处理能力以及提供生活服务等。

首先，在智能家居控制上，据何嘉介绍，经过器魂赋能的智能家居设备，可实现语音对窗帘、空调、热水器的开关控制以及亮度、温度调节等。“之前你控制空调打开、做温度调控，需要多次按触遥控器才能实现，现在一条简单地说一句‘帮我把卧室的空调打开，制热到 20 度’就可以完成。”何嘉说。

对于上文所说的语音控制，何嘉还有一些更高的追求。“我们希望能够加强‘后端的理解’，就是让机器人从用户隐晦的表达中理解用户的意思。”何嘉举例说，好比用户不直接说“请帮我开空调”，而是说“我有点热”，这个时候机器人能够理解话里的意思，主动帮用户把空调打开。另外，除了“后端的理解”，还有“多意图的理解”，比如用户说“我回来了”，机器人会根据用户的习惯主动把灯打开，把电视打开，把汤加热等等。

“现在目前市面上还没有这种产品，也没有技术能够达到这个水平，我们现在也在往这个方向努力。”何嘉说。

其次，在提供基础语义的处理能力方面，器魂赋能了智能机器人语音交互的能力。从底层语义到 TTS 播报，让智能机器人理解用户日常与机器人的聊天对话内容，从而根据用户聊天内容的分析进行更为智能的交互。“机器人与用户日常聊天时，理解用户的对话内容是目前最难的智能交互技术之一，也就是大家熟知的自然语言理解技术（NLU）。”何嘉说，“器魂依托小 i 机器人时期的行业积累以及技术沉淀，掌握着大量的聊天数据与内容，并将深度学习的技术与 NLU 相结合，可以为用户提供良好的自然语言交互体验。”

“只是单纯让机器人控制家居设备、听从简单命令并做相应动作执行并不难，难的是让机器人与人进行自然交互，就像人和人交互一样。”何嘉说，比如 Pepper 在展览上，可以向顾客介绍冰箱、空调等产品的信息，也可以通过联动智能家居系统，给顾客演示各种家电的运行状态和模式，还可以收集顾客反馈，进行产品调研，并帮助经营者统计门店的销售状况、反馈客户需求等等。

最后，在提供生活服务方面，器魂为用户在其与机器人的交互中提供了品种繁多的生活类服务。“现有的自然语言理解技术并不能对很多聊天话语做准确的理解，但生活类服务的对话内容大多都是有限且规律的。”何嘉认为加入由第三方企业提供的生活服务可以更精准地满足用户需求，器魂目前有 60 余种各类生活服务可对外输出，这些服务涵盖商业、家居、娱乐等领域。

“目前国内几款知名音箱的很多服务都是闲置的，客户使用率不高。”何嘉说，为了让接入的第三方服务真正“有用”、“可用”，器魂团队的三个解决办法是，一是接入真正便民、利民的服务，二是为客户直接定制具体的服务类型，三是根据用户反馈逐步废用不必要的服务。

在产品特性上，器魂支持快速接入多种类硬件，且支持各类操作系统，能够快速嵌入各种主流智能硬件平台，甚至可以为单片机赋予 AI 能力。器魂自由选择的 AI 能力池支持视觉、图像以及第三方服务商能力接入。另外，考虑到实际落地场景的复杂性，器魂提供了专业领域知识库&云服务，拥有深度家居、教育、金融等多种专业领域知识，目前已提供 60+云服务可供选择。

智能家居是近年来很多传统家居巨头与新兴人工智能公司都乐于钻研的一块热土，关于“智能家居入口”的讨论有着各种各样的说法。作为“为机器制造大脑的人”，何嘉对于这个问题有些不一样的看法。

“前几年有些智能家居产品，需要使用手机 app 或微信去控制空调、控制电视，但事实上这种体验是非常糟糕的。”何嘉说，但当人工智能公司将远程、降噪、唤醒这些能力赋予这些家电的时候，智能家居会有一个完全不同的体验，也就是“在任何地方把任何产品变成入口。”

何嘉对未来的智能家居的理解，是“去中心化的”，也就是没有入口，而同时处处是入口的。“拿海尔的智能家居 U+系统举例来说，你可以和冰箱对话，可以和电视对话，也可以和台灯对话，但是后端的云只有一个，就是 U+。通过 U+的集成控制，把智能家居的所有产品做并联，把它们‘串起来’。”

何嘉补充说，未来除了是“去中心化的”，还是“主动的”。“比如一段时间的锻炼之后，机器的大脑会记住主人的习惯，知道主人会在每周六去健身，从而主动早一个小时将主人唤醒、帮他叫车去健身房等等。”何嘉说，自己也是伴随着漫威电影长大的一代，随着技术的逐渐成熟，钢铁侠家中那种全智能化的家居场景也许会在不远的未来成为现实。

器魂的团队目前有不到 20 人。2017 年 10 月，器魂曾获得来自华清资本将近一千万人民币的天使轮投资。

题图来自 123RF