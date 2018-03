闯祸了,Uber 自动驾驶撞死了人;MagicLeap 即将发布软件应用市场 | 早 8 点档 早8点档

闯祸了,Uber 自动驾驶撞死人了

上个月,Uber 终于搞定了谷歌的诉讼,然而,一波刚落一波又起,本周一,据美国亚利桑那州当地警方称,一辆 Uber 自动驾驶 SUV 撞死了一名过马路的女性。警方要求 Uber 停止其自动驾驶汽车项目。

据事发当地警方透露,事发时是周日的深夜,该 Uber 无人驾驶 SUV 正处在自动驾驶模式,当时车上还坐着一名司机。女性在被撞倒后被送往医院,但最终因抢救无效死亡。

一名 Uber 公司发言人称,该公司已经暂停了整个北美地区的无人驾驶汽车测试计划。Uber 在一条推特动态中表达了对死者的哀思,并称将积极配合警方的调查。

汽车制造商沃尔沃则确认了该事故中的 SUV 是该品牌旗下的 XC90 型号,不过 Uber 使用的是其专门用于无人驾驶测试的版本。沃尔沃发言人罗素·迪兹(Russell Datz)表示该自动驾驶技术并不是由沃尔沃开发的。

上周五,Uber 和 Alphabet 旗下无人驾驶公司 Waymo 曾督促美国国会出台无人驾驶领域的相关法律,以加速无人驾驶汽车技术在美国本土落地。当时国会的一些民主党议员就因为安全考虑表示应暂缓通过相关立法。这起意外事故将不仅影响 Uber 的自动驾驶的计划,还将影响到整个无人驾驶行业最终发布能在公共道路上行驶的无人汽车的计划。

国会助理本周一称,周一发生的致人死亡事故将阻碍无人驾驶相关法案的通过。

LG 宣布开源 webOS

webOS 是 Palm 公司开发的一款比较小众的操作系统,以卡片式界面和手势交互被数码爱好者所熟知。2010 年,Palm 被惠普并购;2013 年,惠普又将其转售给了 LG。

webOS 层一度是开源的。在惠普收购 Palm 之后,公司启动了 Open webOS 项目。不过在 LG 从惠普手中收购之后又再次闭源,并在旗下智能家电如智能电视中使用这一操作系统。而昨天 LG 又宣布开源部分代码。

如今,移动端操作系统已有 Android 和 iOS,桌面端有 Windows、macOS 和 GNU/Linux 系统,因此,外界一般认为开源后 webOS 想要杀出重围必将困难重重。

MagicLeap 发布开发者门户网站

去年,一向神秘的 MagicLeap 终于发布了 MagicLeap One 的“照片”,也正是因为没有实物,当时 MagicLeap One 的热点仅仅只是持续了一天。而现在 MagicLeap 终于又有动静了,只是我们依然见不到 MagicLeap One 的实物。

3 月 20 日消息,MagicLeap 刚刚宣布发布可预览软件开发套件以及所谓的“开发者门户”网站。

后者将为那些想要就未来 Magic Leap One 头戴式设备开发应用的人们提供更多资源,包括一系列教程,一个技术支持社区和一个能够帮助开发者在使用头戴式设备之前预览应用程序的“Magic Leap 模拟器”。

另外,开发者门户网站称,公司即将推出名为“Magic Leap World”的应用市场。

高盛唱衰特斯拉:第一季度 Model 3 产量无法达到预期

据了解,特斯拉的财务状况取决于生产和交付大量 Model 3 电动汽车的能力,由于生产中存在多处瓶颈,迄今为止它尚未实现这一目标。高盛近日便发布报告表示,今年第一季度特斯拉 Model 3 电动汽车交付量可能令人失望。

特斯拉的目标是在本月底前达到每周生产 2500 辆 Model 3,年底前让产量提升至每周 5000 辆。但从实际情况来看,当前特斯拉每周的产量只有约 700 辆。

为此,高盛对特斯拉股票给出了“卖出”(Sell)评级,高盛还预计,尽管 Model 3 交付情况有所改善,但交付量将“远低于业界预期”。